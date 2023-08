52 000 personnes touchées par l'avis d'ébullition toujours en vigueur à Jonquière

Un avis d'ébullition majeur a été émis mercredi soir à Jonquière, à Saguenay, et des dizaines de millier de personnes sont touchées en raison de traces de la bactérie E. Coli retrouvées dans le réseau d'aqueduc de l'arrondissement.

Une enquête de la Ville de Saguenay est en cours afin de déterminer la cause de la contamination de l'eau par des coliformes.

«La cause n'est pas déterminée, mais c'est souvent la même chose dans ces cas-là. Lorsqu'il y a des travaux près du réseau d'aqueduc, des conduites d'eau potable, cela peut arriver qu'il y ait de la contamination. On sait que ça ne vient pas de l'eau brute ni des usines de filtrations», a indiqué le conseiller municipal Jimmy Bouchard.

Il s'agit de l'avis d'ébullition qui touche le plus de citoyens (52 000) depuis la création de la ville de Saguenay.

Les secteurs touchés, soit Arvida et Jonquière, pourraient toutefois changer, il est donc important de rester à l'affût.

Au Resto Roberto, des cruches d'eau, achetées en supermarché, servent à remplir les verres des clients.

«On a est allé acheter des cruches d'eau, on ne met pas de glace, la machine à liqueur prend de l'eau aussi, alors on offre des canettes, a expliqué Pascale Riverain, la superviseure du restaurant à Jonquière. Ce seront des frais supplémentaires, mais j'imagine que ça ne durera pas une semaine!»

Dans la cuisine des résidences pour personnes âgées, les employés utilisent d'énormes chaudrons pour faire bouillir l'eau.

«On est allés acheter beaucoup de bouteilles d'eau aussi. On est déjà allés en acheter déjà aujourd'hui, mais il va falloir y retourner parce qu'on veut que tous nos résidents aient leurs bouteilles et nos employés aussi. Ça rajoute un peu à la complexité, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, on est habitués», a indiqué le directeur régional des ventes à la résidence des Bâtisseurs, Martin Jary.

À la garderie Le royaume des enfants on sort aussi les chaudrons, les cruches et les pichets.

Joannie Côté, la coordonnatrice de l'endroit, est habituée de devoir s'adapter.

«Ça fait partie du métier, il y a toujours des imprévus en garderie, c'est un petit ajout de plus aujourd'hui.»

Pour les touts petits, pas question de sortir dehors, malgré la belle température.

«Étant donné qu'il y a un risque que les enfants boivent l'eau dans les jeux d'eau, on interdit la baignade. Les enfants vont devoir rester à l'intérieur puisqu'avec la chaleur, la baignade est obligatoire», a ajouté Mme Côté.

Les citoyens touchés se sont rués dans les supermarchés pour acheter des bouteilles d'eau.

Les étalages sont d'ailleurs presque vides.

Les résidents touchés devront cependant s'armer de patience car il faudra encore au minimum 48 heures avant de pouvoir boire l'eau du secteur sans la faire bouillir.

40 tests effectués sur une période de deux jours doivent revenir négatifs pour que l'avis soit levé.

Il est important de faire bouillir l'eau minimum une minute avant de la consommer.

Faire la lessive, sa vaisselle et prendre sa douche toujours possible malgré l'avis.