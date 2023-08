Avez-vous déjà découvert une bouteille d’eau sous une roue de votre voiture?

Dans une vidéo TikTok virale, une mère a partagé un message d'intérêt public sur le danger potentiel que représente la présence d’une bouteille d’eau sous le pneu arrière d’une voiture.

Bri s’est filmée à l’intérieur de sa voiture après avoir fait son étonnante découverte.

«Je suis tellement en colère en ce moment, et laissez-moi vous dire pourquoi», a-t-elle dit d’emblée.

Elle explique ensuite qu'elle a entendu parler de voleurs de voitures qui attachent des rubans ou des fermetures éclair autour de la poignée d'une voiture afin de la voler.

La bouteille peut ainsi se trouver en position verticale derrière la voiture, mais aussi être coincée entre n'importe quelle roue avant et le châssis.

Plusieurs utilisateurs des médias sociaux ont fait part de leurs préoccupations concernant ces tactiques, rapporte le Daily dot.

Bri affirme ainsi avoir remarqué une nouvelle technique présumée afin de voler des voitures dans le stationnement de son Walmart local.

La TikToker explique qu'elle a vu des bouteilles d'eau placées stratégiquement derrière les roues arrière d'au moins six voitures, dont plusieurs étaient des VUS.

Photo tirée de TikTok | real_mom_life_with_bri

«Cela me semble être une trop grande coïncidence», tranche Bri.

«Si vous voyez une bouteille d'eau derrière votre pneu, ne la ramassez pas. Vous ne savez pas si elle contient quelque chose. Vous ne savez rien de ce qu'elle contient. Ne la touchez pas», prévient-t-elle.

Elle ajoute que la pire chose qui puisse arriver est que la bouteille fasse un bruit sec et que de l'eau se répande sur le sol.

La vidéo a été visionnée près de 700 000 fois et a fait l'objet de plus de 1 100 commentaires depuis jeudi matin.

Photo tirée de TikTok | mrjamienyland

«J'aurais appelé la police avant de quitter le parking», peut-on lire dans l'un des premiers commentaires.

«Je crois que c'est ce qui m'est arrivé hier. Je me suis garé sans problème. J'ai quitté la place plus tard et j’ai entendu un bruit sec et j'ai eu l'impression de rouler sur quelque chose. J'ai continué à rouler», a déclaré un autre internaute.

Selon l'un des agents d'assurance agréés de Jerry, il s'agit d'un stratagème utilisé par les voleurs de voitures. L'idée est que souvent les gens ne remarquent pas la bouteille d'eau, et lorsqu'ils reculent leur véhicule, le pneu qui passe sur la bouteille fait un bruit de cliquetis «qu'il est impossible d'ignorer».

Lorsque le conducteur inquiet sort de son véhicule pour vérifier l’origine du bruit, les voleurs peuvent alors le confronter, ou même tenter de voler les biens à l’intérieur du véhicule.

Dans la mesure encore où le conducteur inquiet peut laisser la clé dans le contact, le stratagème peut aussi permettre aux malfrats de voler la voiture pendant que le propriétaire est à l'arrière du véhicule.

«La confrontation qui s'ensuit peut n'être qu'un désagrément surprenant, mais elle peut aussi mettre la vie en danger», a écrit Shannon Martin, agent d'assurance agréé à Vancouver.

L'agent suggère à toute personne qui remarque ce stratagème d'appeler et d'alerter la police et lui conseille de ne pas rester inactive dans le quartier ou dans les rues avoisinantes.