Barrage Mathieu-D’Amours à Matane: pas de travaux avant au moins 2025

Les délais s'allongent dans le projet de reconstruction du barrage Mathieu-D‘Amours en plein cœur du centre-ville de Matane. TVA Nouvelles a appris qu'il n'y aura aucun travail sur le site avant au moins 2025.

La facture pour les travaux dépasse maintenant le cap des 50 millions $.

Le barrage Mathieu-D'Amours, en plein cœur du centre-ville de Matane, est en fin de vie utile. L'ouvrage construit en 1971 ne respecte plus l'ensemble des normes minimales de sécurité, notamment en lien avec la capacité d'évacuation.

L'infrastructure est un symbole majeur de Matane.

«C'est vraiment une partie identitaire de Matane au niveau touristique, entre autres, que ce soit la passe migratoire pour le saumon ou l'aspect architectural de ce barrage-là», a expliqué le maire de Matane, Eddy Métivier.

Le projet de démolition et de reconstruction du barrage piloté par, le ministère de l'Environnement, est sur la table depuis 2018. Au départ, l'évaluation des coûts du projet variait entre 7 et 15 millions $. La facture n'a cessé d'augmenter au fil des ans. La révision de l'évaluation des coûts indique que la reconstruction coûtera plus de 50 millions $. Il s'agit maintenant d'un projet majeur d'infrastructure publique.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs doit présenter de nouveaux livrables. Aucun travail n'est prévu sur le site cette année et en 2024. L'échéancier du projet est en cours de réalisation.

«Faut prendre le temps de faire correctement les choses, mais on a d'excellentes discussions avec les gens du ministère qui sont vraiment à l'écoute. Pour nous, ce qui est important, c'est sûr, c'est la sécurité des citoyens. C'est les accès au niveau des personnes à mobilité réduite, aux piétons qui auront à passer sur le futur barrage. Et on peut prendre, nous la ville, le temps de synchroniser peut-être d'autres projets qui pourraient être faites en parallèle », ajoute M. Métivier.

Le nouvel ouvrage sera conforme aux exigences sur la Loi sur la sécurité des barrages. Québec confirme que l'effet potentiel des changements climatiques sera pris en compte dans le projet.

«Ça faisait partie de nos considérations et ils nous ont quand même écouté là-dessus de ce côté-là. Ils prennent en considération, oui, les changements climatiques. Ils vont ajouter même un pertuis, une ouverture de plus sur le barrage, pour faire face à ces changements», a ajouté le maire de Matane.

Une passe à poisson est aussi prévue pour le futur barrage. Cette partie du projet sera notamment développée avec la Société de gestion de la rivière Matane. La configuration sera différente pour plus d'efficacité, selon le ministère.