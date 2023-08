Blocage des nouvelles par Meta: «ça risque de créer des tragédies»

Le blocage des nouvelles sur les réseaux sociaux de Meta pourrait avoir des conséquences tragiques selon un résident des Territoires du Nord-Ouest où d’importants feux de forêt font rage.

«Pour être très honnête, c’est effrayant. Ça fait une semaine que cette mesure-là est en place et on a vu la difficulté», a confié le président de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) et résident de Yellowknife, Simon Cloutier, en entrevue à LCN.

Des dizaines de milliers de personnes ont en effet été invités à quitter leur résidence dans les secteurs touchés par les incendies.

L’information a été relayé par les autorités mais n’était pas visible sur les médias d’information en raison du blocage de Meta en réponse à la loi C-18 du gouvernement Trudeau.

«La seule information maintenant qui est partagée c’est via des publications de gens qui souvent, malheureusement, font de la désinformation, donc ça crée en plus un sentiment de panique. Donc c’est extrêmement, extrêmement compliqué», a expliqué M. Cloutier.

«Je ne peux pas concevoir qu’en 2023 qu’on ne trouve pas un moyen de rectifier ça, ça a juste pas de bon sens. Il faut que ça soit fait parce que sinon ça risque de créer des tragédies.»

L’homme espère que la situation sera temporaire que Meta et Ottawa parviendront à s’entendre rapidement.

«J’ose espérer que les entreprises et le gouvernement vont trouver une façon de s’entendre rapidement parce que c’était un moyen de véhiculer l’information qui était très efficace et très rapide. Maintenant c’est extrêmement compliqué. On l’a vécu et on continue de le vivre dans le Nord.»

