«Charte des voyageurs»: les usagers espèrent que la Cour suprême penchera de leur côté

Les usagers des compagnies aériennes espèrent que la Cour suprême n’invalidera pas la «Charte des voyageurs».

Le plus haut tribunal du Canada a officialisé jeudi qu’il entendra la cause des entreprises de transport aérien qui cherchent à annuler le nouveau règlement sur l’indemnisation de leurs passagers.

La «Charte des voyageurs» envisage d'imposer des amendes salées en cas de retards ou de bris de bagages.

Les indemnisations seraient de 400$ pour un retard entre trois à six heures, 700$ pour six à neuf heures et 1000$ si le vol est retardé de plus de neuf heures.

Par ailleurs, si les voyageurs ne peuvent prendre leur vol puisqu’il a été surréservé, ils pourraient se faire dédommager pour une somme allant jusqu’à 2400$ pour cette erreur.

Finalement, si les bagages des voyageurs sont perdus ou endommagés, ils pourraient recourir à une indemnisation pouvant atteindre 2100$.

L’avis des usagers

TVANouvelles est allé à la rencontre des voyageurs à l’aéroport Montréal-Trudeau pour récolter leurs commentaires

«Je suis confiant que la Cour suprême sera plus du côté des consommateurs que des compagnies aériennes», affirme cet usager.

«C’est dommage», se déplore cette femme qui croit que les problèmes occasionnés par les transporteurs aériens «ne font qu’augmenter».

«Il faut que les gens puissent avoir recours, tout le temps, parce qu’il y a eu tellement de problèmes par le passé» maintient cette dame qui fait allusion aux besoins des citoyens dans une économie instable.

Les compagnies aériennes précisent que ces problèmes sont déjà régis par des lois internationales et que le Canada n’a donc pas besoin de sa propre règlementation.

N’empêche qu’il a toujours été difficile pour les victimes des transporteurs aériens de faire ces réclamations.

Reste à voir si cette charte, dans l’éventualité où elle ne sera pas invalidée, pourra effectivement changer les choses.