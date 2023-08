Drake reçoit encore une imposante brassière pendant son spectacle

Bon, il y a encore quelqu’un qui a lancé sa brassière à Drake pendant le spectacle de ce dernier.

Normalement on n’écrirait pas nécessairement un article, mais ça dépasse tellement le spectre de l’imaginable qu’on n'a pas le choix de vous le partager.

Il n’y a pas grand-chose à dire honnêtement... à part BEN VOYONS!

Le rappeur torontois est tout simplement bouche bée par l’immensité de la brassière qu’il tient dans ses mains.

Et les fans aussi d’ailleurs.

On se pose tous beaucoup de questions à savoir qui est la propriétaire de l’imposant soutien-gorge et surtout comment va son dos.

Si on se fie à la tendance, on devrait connaître son identité prochainement et elle recevra une offre de Playboy par la suite.

Chose certaine, cette personne bat sûrement des records quant à la grosseur de sa poitrine.

