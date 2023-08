«Effrayant»: une femme paniquée découvre qu’un inconnu vit dans son plancher depuis des mois

Après avoir entendu du bruit dans sa maison, une femme de la Californie a découvert avec horreur qu’un homme vivait dans son plancher depuis «des mois» après avoir aperçu son bras sortant d’un trou près du sol.

«Je me tiens devant la porte d'entrée et je jette un coup d'œil dehors au moment où j’ai vu l'herbe bouger. Un putain de bras est sorti du trou et touchait l’herbe. Un homme vivait ici depuis des mois. Il vivait en dessous de la maison», a relaté Ashly Guardino, les yeux écarquillés, dans une vidéo sur TikTok qui a atteint plus de six millions de vues en quelques jours.

Dimanche, la mère de famille visiblement sous l’adrénaline a partagé sur le réseau social l’arrestation de l’homme qui vivait vraisemblablement dans son plancher depuis des mois selon ses dires, a rapporté «The Sun».

Sur les images, on peut voir deux policiers munis de lampes de poche, scrutant un trou près du sol sur la maison, avant d’extirper leur arme à feu en tentant de convaincre l’homme au fond du trou de sortir de sa cachette.

Au bout d’un moment, l’homme tremblotant, à l’apparence fortement intoxiqué et sans chandail, semble finalement se plier à leur demande avant de se faire passer les menottes.

«Vous savez à quel point c’est effrayant de voir un putain de bras sortir... toucher le sol autour de votre maison?» a poursuivi la femme, qui s’est empressée de bloquer les quelques trous donnant accès aux fondations de sa maison.

Selon les informations obtenues par la femme, l'homme serait bien connu par les services policiers.

Dans une seconde vidéo, la femme a cependant rapporté avoir retrouvé et secouru un second intrus – beaucoup moins effrayant cette fois – de ses fondations, tandis qu’un chaton de quelques semaines miaulait au fin fond du trou au moment où elle s’apprêtait à boucher le dernier accès.