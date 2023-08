«Eras tour» de Taylor Swift: des recettes de près de 3 milliards $ uniquement en Amérique du Nord?

La tournée «Eras tour» de la chanteuse américaine Taylor Swift pourrait dépasser 2,2 milliards de dollars américains (2,9 milliards $ canadiens) en vente de billets uniquement pour le volet Amérique du Nord de sa tournée.

Selon des données de la firme QuestionPro obtenues par CNN, le prix moyen d’un billet pour les spectacles qu’elle a faits et qui sont prévus sur le continent nord-américain serait de 455$ selon un sondage qu’elle a réalisé et le nombre moyen de spectateurs par concert serait de plus de 72 000.

La firme en est arrivée au chiffre de 2,2 milliards de dollars américains en multipliant le tout par 68, le nombre de spectacles qui ont eu lieu ou qui sont prévus aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le sondage ne tenait pas en compte cependant le nombre de billets acheté par chaque répondant, ce qui pourrait faire diminuer le montant des revenus liés aux billets.

La tournée de Taylor Swift risque quand même de dépasser largement «Farewell Yellow Brick Road» d’Elton John, qui avait rapporté plus de 800 millions de dollars entre 2018 et 2023 et qui est toujours considérée comme la tournée la plus lucrative de l’histoire.

«On parle ici d’une vedette mondiale de la pop qui fait face à une demande presque infinie pour des billets», indique à CNN le directeur du programme d’entrepreneuriat musical à l’université Steinhardt, Larry Miller.

QuestionPro évoque également que les répondants à son sondage disent dépenser en moyenne 241$ en produits dérivés et 131$ en nourriture et breuvage lors des concerts de Taylor Swift.