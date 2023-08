La bande-annonce de la 5e saison de Révolution promet des émotions fortes

Alors que Révolution sera de retour pour une cinquième saison dans un mois exactement (le 17 septembre), l'équipe a partagé une première bande-annonce de ce qui attend les téléspectateurs!

La prochaine saison s’annonce prometteuse avec de nouveaux danseurs aux talents impressionnants, des revirements inattendus et plus de frissons que jamais! Oui oui, c’est possible, et on en a la preuve après avoir visionné la bande-annonce ci-bas.

Une nouvelle Maître intégrera la famille Révolution aux côtés de Sarah-Jeanne Labrosse comme égérie de l’émission et les emblématiques Jean-Marc Généreux et Lydia Bouchard.

C’est la danseuse professionnelle, chorégraphe et directrice artistique à l’international Mel Charlot, qui prendra l’un des sièges de Maîtres passionnés. Celle-ci remplacera les Twins, Larry et Laurent Bourgeois.

Pour une cinquième saison des plus enlevantes, les Maîtres ne seront plus les seuls à contrôler le futur des danseurs qui intégreront la compétition.

En effet, les règles seront bouleversées avec une grande nouveauté: le Sauvetage des danseurs. Cela permettra aux compétiteurs de sauver, à n’importe quel moment, l’un des leurs. On a hâte de voir comment cela influencera leur parcours!

Voyez la bande-annoncedans la vidéo en tête d'article.

Découvrez les danseurs exceptionnels qui en mettront plein la vue lors de la cinquième saison de Révolution dès le 17 septembre à 20h, sur TVA et TVA+.

