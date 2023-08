La chaleur arrive en France, l'arc méditerranéen suffoque déjà

La France va connaître dans les prochains jours un nouveau coup de chaud estival, avec des températures dépassant localement les 40 degrés, ont prévenu jeudi les prévisionnistes, une forte chaleur déjà présente sur le pourtour méditerranéen, comme en Espagne.

Cet épisode de chaleur, avec un pic vraisemblablement mardi ou mercredi prochain, pourrait être le plus intense de l'été en France et l'un des plus tardifs jamais enregistrés pendant la saison estivale. Le gouvernement a annoncé réunir une cellule de crise ce jeudi.

Sept départements sont déjà en vigilance orange canicule, qui seront rejoints par douze autres vendredi, dans une grande partie sud et est du pays, selon l'institut Météo-France.

À partir du week-end, les 40 degrés pourraient être franchis dans le sud, avec des pointes à 41 degrés localement, a précisé jeudi Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France, lors d'un point téléphonique.

La chaleur devrait ensuite remonter vers le nord, avec 35 degrés attendus par exemple sur la région parisienne, et devrait s'étendre vers l'Allemagne.

Plus au sud, le mercure bat déjà des records. Mardi, il a fait 49,5 degrés dans la ville turque de Saricakaya, du jamais vu dans le pays.

En Espagne, la barre des 44 degrés a été dépassée régulièrement la semaine dernière, notamment en Andalousie. Des températures au-delà des 40 degrés sont attendues dans les prochains jours, surtout dans l'est de la péninsule et aux Baléares.

À Madrid, éventails, ombrelles et rafraîchissements réguliers aux fontaines publiques restent de mise, tandis que les terrasses disposant de brumisateurs font le plein aux heures les plus chaudes.