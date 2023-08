Manac risque de perdre des travailleurs étrangers

Plusieurs des 200 travailleurs étrangers de l'entreprise Manac sont inquiets pour leur avenir alors que l'entreprise beauceronne fait l'objet d'une enquête et ses demandes de permis de travail sont suspendues par le gouvernement fédéral.

«On a besoin de trouver une solution la plus rapide possible pour continuer notre vie au Québec», a affirmé le travailleur étranger Alexander Venegas, venu travailler au Canada comme soudeur il y a deux ans.

Comme plusieurs autres, il pourrait être forcé de retourner dans son pays d'origine le mois prochain si son permis de travail n'est pas prolongé d'ici là.

«Je viens d'acheter une maison parce que mon intention c'est de rester ici avec ma famille au Québec à long terme», a expliqué M. Venegas.

Le problème est que le gouvernement fédéral a suspendu les demandes de permis de travail en mars dernier car Manac fait l'objet d'une enquête de Service Canada à la suite de plaintes qui proviendraient d'anciens employés.

Lorsqu'on demande au président de l'entreprise Charles Dutil s'il connait la raison de l'enquête de Service Canada, il répond : «Par confidentialité de l'information, on a vraiment très peu de détails. On essaie de savoir c'est quoi les situations [...]. On reste généralement sans réponse.»

Environ 200 travailleurs étrangers travaillent chez Manac à Saint-Georges. L'entreprise réclame des réponses du gouvernement fédéral.

«S'il y a quelque chose que quelqu'un chez Manac a fait de pas correct, on veut le savoir. [...] Là c'est comme suspension pour fin d'enquête. On affecte la vie de plusieurs personnes présentement», a-t-il ajouté.

Le président de l'entreprise qui fabrique des semi-remorques espère des nouvelles rapides de Service Canada sur l'enquête pour savoir quoi dire à ses employés.

«En tant qu'employeur on peut se débrouiller pour ne pas affecter vraiment notre production. [...] Mais on a des gens qui ont quitté leur pays pour améliorer leur sort et qui se retrouvent littéralement pris en otage», a souligné M. Dutil.

Contacté par TVA Nouvelles, Service Canada n'a pas fourni de réponse aujourd'hui.