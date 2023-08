Mauvaises conditions météo: à l'eau, la saison des terrasses

Le ciel gris, les alertes de météo, les veilles d'orages violents... Le beau temps se fait rare et ça nuit aux restaurateurs qui ont une terrasse.

Les tables extérieures sont loin d'être aussi fructueuses que les années où il fait beau.

C'est que les temps incertains ne donnent pas envie d'aller s'asseoir à l'extérieur.

Au resto-bar Le Chack, situé sur le bord de l'eau, la terrasse est l'attraction principale et les semaines de revenus sont limitées à la période estivale.

Avec le nombre de jours de pluie, le propriétaire Simon Piché de l'endroit estime qu'ils ont dû fermer plus souvent cet été que durant les six dernières saisons, de quoi engendrer presque 40 % de pertes.

Des revenus perdus pour l'employeur, mais aussi incertains pour les employés à pourboire. Passer d'une centaine de places sur la terrasse à quelques-unes à l'intérieur, ça se reflète sur la paye.

«Quelqu'un est prévu pour 40-45 heures par semaine, mais là, avec trois jours de pluie, on finit à 22 ou 23... Une semaine dans l'été, ça fait du bien, mais quand ça fait trois ou quatre semaines qu'il te manque des heures», a illustré M. Piché.

Surveiller les radars météo est devenu une obsession pour les gestionnaires.

«C'est plus difficile pour la gestion des employés parce qu'ils doivent gérer des horaires plus atypiques, ils doivent se montrer vraiment flexibles et comme la météo est incertaine, chaque jour on est dans l'incertitude», a raconté la coordonnatrice aux communications et marketing au Temps d'une Pinte, Amélie Gariépy.

Au Café Frida, les 56 places qui offrent une vue sur le fleuve ont souvent été vides très tôt en soirée.

«J'ai l'impression que les gens étaient frileux en général de sortir, faute de météo. J'ai l'impression que les gens qui allaient aux festivals ou quoi que ce soit, peut-être qu'ils préféraient [manger] à la maison pour même pas prendre le risque et aussi pour sauver des sous parce que tout est rendu vraiment cher», a mentionné la propriétaire du Café Frida, Gabrielle Cossette.

Encore chanceux que cette année au centre-ville les terrasses soient agrandies.

Ces quelques places supplémentaires qui sont occupées lorsqu'il fait beau pourraient apporter un petit baume sur les pertes engendrés.

«On remarque chez les restaurateurs le poids économique que ça peut apporter, positif évidemment pour eux, qui aide surtout dans la période où on est actuellement », a expliqué la directrice générale de la Société de développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières, Gena Déziel.

Les discussions sont toujours en cours à savoir si cette permission sera répétée l'an prochain.