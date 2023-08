Météo extrême: une assurance inondation pourrait être bientôt offerte au Canada

Alors que plusieurs régions du Québec ont été la proie d’inondations cet été, une solution miracle a été mise sur la table: des riverains pourraient éventuellement profiter d’une assurance contre les inondations.

La proposition a été émise par le Bureau d’assurance du Canada, qui dit travailler sur la question.

«Il faut s’attendre en effet à ce que l’État canadien fasse un programme, si on veut... un partenariat public-privé, également si on veut, mais au niveau des inondations», explique en entrevue à TVA Nouvelles le courtier en assurances Louis Cyr.

Ce dernier précise que des assurances inondation sont offertes au Canada depuis environ 5 ou 6 ans, mais pas aux riverains.

«La prime accumulée pour l’instant au Canada n’est pas assez importante pour être capable de prendre tout ce qu’il y aurait à assurer sur le bord de l’eau», détaille M. Cyr.

Autrement dit, un propriétaire ne peut jouir d’une assurance contre les inondations que pour autant que son habitation encourt un risque minimal.

Le programme d’aide au sinistré du ministère de la Sécurité publique permettrait d’indemniser automatiquement les riverains.

Un compromis

L’initiative du gouvernement n’est toutefois pas accueillie à bras ouverts par tous les citoyens.

«On a une grogne populaire qui dit: "Moi je reste en haut de la montagne, je n’ai pas besoin d’assurance inondation, et ça ne me tente pas que mon gouvernement paye pour ceux qui y sont, en plus il va une plus belle vue que moi sur le bord de l’eau"», exemplifie M. Cyr.

La solution du gouvernement est ainsi de proposer une indemnisation qui pourrait aller jusqu’à 300 000 $, soit un montant souvent inférieur à la valeur des habitations.

Le fédéral espère de la sorte, en subventionnant une partie de ces primes, encourager les assureurs privés à «assurer tout le monde sans refus à des primes décentes.»

Pour tout comprendre sur cette nouvelle initiative, écoutez l’entrevue complète de Louis Cyr dans la vidéo ci-dessus.