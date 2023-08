«Il faut savoir se retirer au bon moment»: des entrepreneurs lancent la serviette devant le recul des mises en chantier au Québec

La construction résidentielle continue d’enregistrer d’importants reculs par rapport à son niveau d’activité passé. La situation pousse certains entrepreneurs à mettre le pied sur le frein.

«Il faut savoir se retirer au bon moment», illustre Catherine Deschambault.

L’entrepreneure générale et investisseuse immobilière de 38 ans s’occupe actuellement de son dernier chantier. En mars, elle a mis à pied les deux menuisiers qu’elle employait, ses deux derniers employés.

«Il y avait un manque d’ouvrage», note l’entrepreneure.

Dans moins d’un mois, elle va commencer sa nouvelle vie: direction les Bahamas en voilier avec son amoureux.

«D’autres continuent à faire des rénovations et des conversions, mais moi, je ne voulais plus prendre ce risque. C’est dur d’être all in tout le temps et de risquer tout perdre», dit-elle.

Pendant 5 ans, elle a eu sa propre compagnie. Elle a mené une quarantaine de projets. Sa spécialité: acheter un quadruplex, le rénover de fond en comble et revendre les 4 propriétés individuellement.

«Les propriétés valent trop cher, le marché est saturé. Le risque n’en valait plus la peine», raconte celle qui est partie de rien à 19 ans en achetant un terrain.

Les dernières données de la Commission de la construction du Québec (CCQ) tendent à lui donner raison.

Si le nombre d’heures travaillées a crû de 5,3% au premier trimestre de 2023, comparativement à celui de 2022, celui du sous-secteur de la construction résidentielle a chuté.

Là, les heures travaillées ont glissé de 10% par rapport aux trois premiers mois de 2022. Et la tendance semble se maintenir: en juin, les travailleurs de la construction résidentielle ont enregistré 37,4 millions d’heures de travail, une baisse de 8% par rapport à juin 2022.

Chute importante de l’activité

Mercredi, la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) a publié ses dernières statistiques sur la construction résidentielle. Des données qui, encore une fois, montrent une activité en forte décroissance, presque partout au Québec.

En juillet, le nombre de chantiers de construction affichait un recul de 36% au Québec par rapport au même mois l’année dernière. Le mois dernier au pays, seule la Nouvelle-Écosse présentait un pire bilan, avec une chute 41%.

Cette situation n’est pas nouvelle. Elle est apparue avec les hausses rapides du taux directeur par la Banque du Canada, rappelle Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

Les projets d’habitation (copropriété ou locatif) sont difficiles à vendre ou à financer depuis que la Banque du Canada tente de juguler l’inflation. De très nombreux chantiers ont été mis sur pause au cours des derniers mois.

Avec pour conséquence, dit M. Cardinal, d’amplifier encore davantage l’actuelle pénurie de logements.

Le bon moment de partir

À la différence de Catherine Deschambault, le président de Construction Simdev, Luc Simard, demeure convaincu que la situation se rétablira rapidement.

Pas question pour lui de jeter l’éponge: il travaille aux derniers détails d’un projet de plusieurs centaines d’unités en location, dont la construction pourrait débuter le printemps prochain.

«Sans que ce ne soit la catastrophe, il est vrai que tout le monde dans l’industrie traverse une période difficile, explique M. Simard. La hausse des taux d’intérêt a considérablement compliqué le financement; il faut s’ajuster.»

Il observe aussi que les entreprises d’excavation, d’électricité et les autres sont aujourd’hui beaucoup plus disponibles qu’avant. «Une conséquence de ce ralentissement dans la construction résidentielle, j’imagine», lance-t-il.

L’industrie de la construction tourne tout de même «rondement» si l’on tient compte de l’activité dans le secteur institutionnel et commercial, précise l’Association Construction Québec (ACQ).

«Les investissements dans le résidentiel sont en baisse de plus de 40% comparativement à l’an dernier», déplore son porte-parole, Guillaume Houle.

Le moment est mal choisi, selon lui, alors que le Québec a besoin plus que jamais d’investir dans le logement «pour répondre aux besoins de la population et des entreprises qui souhaitent s’établir ici et qui ont besoin d’unités d’habitation pour loger leurs travailleurs».

Cela ne va pas empêcher Catherine Deschambault, qui a beaucoup aimé son métier d’entrepreneur général, d’aller voir si son bonheur est ailleurs. «J’y pensais avant, mais le manque d’ouvrage m’a confirmé que c’était le bon moment de partir», lâche-t-elle.

MISES EN CHANTIER D’HABITATIONS SELON LA RÉGION DU QUÉBEC (DE JANVIER À JUILLET)

Régions (RMR) 2022 2023 Variation Montréal 16 219 6899 -57 % Québec 4850 2591 -47 % Gatineau 2459 1866 -24 % Sherbrooke 1034 803 -22 % Saguenay 379 471 +24 % Trois-Rivières 740 786 +6 % Drummondville 627 304 -52 % Autres* 4687 2774 -41 % Ensemble du Québec 30 995 16 494 -47 %

*Agglomération de 10 000 habitants et plus.