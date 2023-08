Montréal: les résidents du Quartier chinois montent au créneau contre l’insécurité

Des résidents du Quartier chinois, dans le centre-ville de Montréal, réclament des mesures de sécurité face à la recrudescence de la criminalité dans le secteur.

L’Association chinoise de Montréal et des résidents du secteur comptent interpeller jeudi l’administration Plante et son corps policier pour mettre le holà à cette situation d’insécurité.

Le quartier fait face à une augmentation des actes de criminalité et beaucoup de désordres devenus de plus en plus fréquents et reliés souvent à la vente et à la consommation de drogue.

Cette situation révolte de plus en plus les résidents qui vivent avec un sentiment d’insécurité, a déploré dans un communiqué le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR).

Ils réclament notamment «des actions fermes et concrètes de la part des autorités municipales et du Service de police de la Ville de Montréal», a indiqué l’organisme.