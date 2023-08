«N’ouvre pas la porte»: un père trouve sa fille de 11 ans morte sous le lit

Un père texan est rentré chez lui pour découvrir que sa fille de 11 ans avait été violée et laissée morte sous son lit, quelque cinq heures après qu'elle l'ait alerté de la présence d'un étranger à leur porte, selon les policiers et le père en deuil.

Carmelo Gonzalez, 32 ans, a déclaré à Fox 26 qu'il venait d'arriver au travail lorsqu'il a reçu un message de sa fille Maria à 10 heures du matin samedi, lui indiquant que quelqu'un frappait à leur porte à Pasadena.

Je lui ai dit «n'ouvre pas la porte parce que j'arrive au travail» et elle m'a répondu: «je suis dans mon lit», a déclaré M. Gonzalez.

Celui-ci décrit sa fille comme une enfant gentille et attentionnée. Elle venait tout juste d’avoir 11 ans, rapporte le New York Post.

Le père a demandé à des parents qui vivent dans le même immeuble «d'aller la voir parce qu'il n'avait pas de nouvelles», a relaté Josh Bruegger, chef de la police de Pasadena.

L’oncle et la tante de la jeune fille ont alors découvert que la porte était ouverte. Ils ne sont toutefois pas parvenus à localiser l’enfant.

Lorsque M. Gonzalez est rentré chez lui vers 15 heures, soit environ cinq heures après l'alerte donnée par sa fille, il a trouvé son corps sans vie dans un panier à linge sous son lit.

«Ils l'ont laissée sous le lit dans un sac en plastique. Ils ont abandonné ma pauvre fille», s’est désolé M. Gonzalez au média local.

Selon la police, la fillette de 11 ans a été agressée sexuellement avant d'être étranglée.

L’enfant a également subi un traumatisme crânien par objet contondant.

Le médecin légiste de Pasadena a confirmé que Maria avait été violée et étranglée, selon Fox 26.

Les enquêteurs n'ont jeudi aucun suspect pour ce «crime violent, violent», a déploré le chef de la police.»

«À ce stade, l'alibi du père est vérifié, il n'est donc pas suspect, du moins à ce stade», a annoncé M. Bruegger.

La maison ne présentait aucun signe d'effraction, et la porte était fermée, mais non verrouillée lorsque l'oncle et la tante de Maria ont vérifié les lieux pour la première fois.

L'appartement est équipé de caméras de sécurité, mais il est possible qu'elles n'aient pas enregistré la scène en raison des récentes tempêtes, a laissé savoir le chef de la police.

Le tueur savait probablement que la petite fille était seule à la maison à ce moment-là, selon la police.

«Il semble tout à fait suspect que le père parte au travail et que quelqu'un frappe à la porte dans les 30 minutes qui suivent», a fait remarquer le chef de la police.