Filière batterie, Ford: 644 M$ pour 345 emplois à Bécancour

Après GM, c’est tour de Ford de dire oui aux généreuses subventions de Québec et d’Ottawa.

Cette nouvelle usine de production de matériaux de batteries devrait créer plus de 345 emplois dans la «Vallée de la transition énergétique» à Bécancour, dans le Centre-du-Québec.

Cette installation – un projet estimé à plus de 1,2 milliard de dollars – sera construite par un consortium formé de Ford Motor Company et des entreprises coréennes EcoPro BM et SK On.

L’usine produira en moyenne 45 000 tonnes de matériaux actifs de cathode par année. La production sera destinée à la fabrication de batteries pour les futurs véhicules électriques de Ford. L’usine devrait être opérationnelle en 2026.

Près de 2 millions par emplois

En tout, c’est 644 millions que dollars que Québec et Ottawa allongent pour le constructeur automobile, donc près de 2 millions par emploi promis.

Le gouvernement du Québec accorde, par l’entremise d’Investissement Québec, un prêt de 322 millions de dollars, et le gouvernement du Canada verse une contribution conditionnelle de 322 millions de dollars, par l’intermédiaire du Fonds stratégique pour l’innovation.

L’aide de Québec est sous forme de prêt sans intérêt, dont une partie est composée de prêts «pardonnables», donc non remboursables si Ford remplit certaines conditions, notamment les emplois promis.

«Je suis très fier que le Québec attire de gros joueurs du calibre de Ford-EcoProBM-SK On [...] On est en train de bâtir les fondations d’une industrie qui va permettre au Québec de devenir un leader de l’économie verte en Amérique du Nord et dans le monde. Avec la transition énergétique, on a la chance de s’imposer dans la nouvelle économie et de devenir plus riches tout en réduisant les émissions mondiales de GES», a commenté le premier ministre François Legault.

«L’arrivée de Ford [...] est une autre étape importante qui propulse la mise en place de la filière batterie. C’est un signal fort qui est lancé: avec ses ressources naturelles et son énergie propre, le Québec compte parmi les endroits les plus attrayants au monde pour accueillir des chefs de file mondiaux de cette industrie d’avenir», ajoute pour sa part Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Un deuxième gros joueur

En mai dernier, le gouvernement du Québec, via Investissement Québec, avait accordé un prêt de plus de 151,9 M$ à la société en commandite de GM POSCO Future M pour la construction d’une usine de production de matériaux de batteries à Bécancour. Un projet qui devrait créer 200 emplois dans la région du Centre-du-Québec.