Réduire de moitié les voitures à essence, réaliste en région?

Seriez-vous prêts à vous départir d'une voiture? La question se pose après cette sortie publique du ministre Pierre Fitzgibbon, qui veut réduire le nombre de véhicules au Québec, une volonté qui fait grandement réagir... surtout en région, comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le territoire est d'une superficie de plus de 95 000 kilomètres carrés.

• À lire aussi: Le ministre Pierre Fitzgibbon avoue que le Québec «n'a pas assez d'électricité» pour tous ses projets industriels

• À lire aussi: Pierre Fitzgibbon: réduire la taille du parc automobile... en moto!

• À lire aussi: Réduction du parc automobile au Québec: Fitzgibbon persiste et signe; Legault veut «rester réaliste»

Pour de nombreuses familles en région, se départir d'une voiture s'avérerait plutôt difficile, voire impossible.

«Ce serait assez difficile, je vous dirais avec les enfants, l'école, parfois les urgences, le travail également», a admis un père de deux enfants.

«On ne fait pas les mêmes activités, donc on a besoin de deux véhicules», a mentionné une autre dame.

Que ce soit pour le travail, les sorties et les enfants, les motifs pour garder plus d’un véhicule par foyer sont nombreux. Dans d'autres cas, le télétravail permet de faire ce compromis.

«On a juste une voiture pour la famille. Mon conjoint va être en télétravail, moi je vais travailler à 10 minutes de la maison. J'espère que c'est réaliste ici en région», a indiqué une femme qui vient de quitter Québec pour emménager au Saguenay avec sa famille.

Irréaliste pour les régions

Réduire de moitié le nombre de voitures à essence au Québec, c'est le souhait du ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

«Je ne crois pas que c'est réaliste, en étant éloigné. Électrique et autre moyen, ce n'est pas bien pensé pour nous autres qui sommes à l'extérieur», a précisé un citoyen de Saguenay.

«Il pourrait commencer par Montréal», a ajouté un autre qui soutient que les distances sont trop grandes en région pour réaliser le souhait de M. Fitzgibbon.

«On voit que cette mesure-là est applicable quand même pas facilement dans les grands centres. Pour ce qui est des régions du Québec, c'est extrêmement complexe», a soutenu Jimmy Bouchard, président du comité de développement durable pour la ville de Saguenay.

Transport en commun mésadapté

En région, la couverture du transport en commun est plutôt limitée. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la couverture est limitée au territoire de la ville de Saguenay.

«Pour augmenter l'achalandage, il faut assurément améliorer le service, ce qu'on s'affaire à faire depuis les dernières années. On a une excellente base avec la [Société de Transport du Saguenay], mais présentement, dans le contexte actuel, ce n'est pas ce qui nous permettrait de diminuer le parc automobile de 50%. Je pense qu'il faut plutôt se diriger vers des solutions comme l'électrification des transports», a suggéré M. Bouchard.

Plusieurs citoyens de Saguenay ont soulevé que les voitures électriques sont dispendieuses et que l’accès à une borne de recharge s’avère particulièrement complexe sur l’ensemble du territoire. La ville de Saguenay dispose de 83 bornes électriques et seulement 10% d'entre elles sont des bornes de recharges rapides.

«Il n'y a pas suffisamment de bornes, c'est pas réaliste encore pour l'instant. Je pense que les voitures branchables à la maison avec de l'essence, c'est la solution la plus viable à long terme», a admis un propriétaire de voiture électrique.

«Assurément que ça va être un enjeu important considérant que d'ici 2035 il n'y aura plus de vente de voitures à essence. C'est clair qu'il va falloir que le réseau suive. Le gouvernement du Québec a un rôle à jouer via le circuit électrique. Les privés ont un rôle à jouer aussi et les villes auront aussi à emboîter le pas. On le fait déjà, mais il va falloir accentuer nos efforts», a expliqué M. Bouchard.

Des concessions seront nécessaires, mais surtout des solutions viables pour les gens des régions.