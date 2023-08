Registre des loyers du Québec: des proprios furieux attaquent un militant et son entreprise en ligne

Un militant pour un registre des loyers au Québec dénonce des propriétaires immobiliers qui ont mené une campagne de salissage en ligne contre son entreprise puisqu’ils s’opposent à ses revendications.

«J’ai vécu un énorme sentiment d’indignation en voyant la bêtise et la méchanceté de cette initiative. Ils ont essayé de faire couler ma compagnie, c’est petit et idiot», lance Adam Mongrain, sans mâcher ses mots.

Le Québécois de 36 ans est directeur des dossiers en habitation au sein de l’organisme Vivre en Ville. Il milite en faveur d’un registre des loyers dans la province. Son objectif? Créer un outil reconnu par le gouvernement pour apporter une solution à la crise du logement.

M. Mongrain a aussi fondé Les Caleçons FIER. Il s’agit d’une entreprise en ligne qui vend des sous-vêtements fabriqués au Québec. Dimanche dernier, il a été la cible d’internautes voulant miner la réputation de sa compagnie.

Insultes... derrière leur clavier

En quelques heures, l’entreprise a été bombardée de messages négatifs sur sa page Facebook et dans les avis d’évaluation sur Google.

«Avec mes partenaires, on a lancé l’entreprise comme projet de pandémie. On vend nos vêtements sur le web, donc on dépend vraiment de ces avis publics. C’est un peu ce qui détermine la vie ou la mort de notre commerce. Notre côte est vite passée de 5 étoiles à 3,7 étoiles», raconte-t-il.

Il a par la suite découvert le pot aux roses. Des internautes, qui font partie du groupe Facebook Proprios de Plex (Sans infiltrés), ont lancé cette campagne de dénigrement pour l’intimider.

«Allez tous mettre des avis sur le compte Google, de préférence 1/5», a écrit l’un d’entre eux dans une publication à ce sujet. Un autre a carrément surnommé Adam Mongrain, dans le même groupe Facebook, le «fondateur du Registre des loyers qui tente de castrer vos augmentations de loyer avec sa philosophie communiste».

Il en sort gagnant

En entrevue avec Le Journal, l’employé de Vivre en Ville assure que cette tentative d’intimidation s’est révélée un échec pour ce petit groupe de proprios.

«Finalement, plusieurs sont venus donner des dizaines d’avis positifs à la compagnie et ça nous a rendus heureux. [...] Avec Vivre en Ville et le registre, on est très rigoureux dans notre travail, explique Adam Mongrain. Ces gens-là me détestent, mais l’attaque contre ma personne prouve que ce qu’on dit, c’est important.»

Il rappelle d’ailleurs que plus de 30 000 personnes ont déjà enregistré leur appartement au Registre des loyers créé par son organisme .

«À Vivre en Ville, on n’est pas un groupe de défense des locataires ni un groupe de défense des propriétaires. On occupe un espace difficile. On travaille pour les intérêts du public», précise-t-il.