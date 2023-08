«Révolution» saison cinq : dévoilement des premières images

Le début de la cinquième saison de «Révolution» est à nos portes. L’équipe de production prépare actuellement le retour en force de l’émission qui s’installera sur les ondes de TVA à compter de septembre.

Photo fournie par TVA

Les nouvelles premières images ont d’ailleurs été dévoilées jeudi, en avant-midi.

Cette année, les Maîtres ne seront plus les seuls à contrôler l’issue de la compétition. Le Sauvetage des danseurs viendra bouleverser les règles du jeu et permettra aux danseurs de sauver, à tout moment, l’un des leurs, et ce dès les premières performances.

La chorégraphe Mel Charlot fera pour sa part son entrée dans la famille en tant que nouvelle Maître. Elle occupera son fauteuil aux côtés de Jean-Marc Généreux et Lydia Bouchard.

La cinquième saison de «Révolution» débutera le dimanche 17 septembre à 20 h, à l’antenne de TVA.