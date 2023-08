«Tout est complètement faux»: une fausse ville en Ontario devient virale

Une petite ville située à Pickering en Ontario a ébahi plusieurs internautes sur les réseaux sociaux après avoir été dévoilée comme étant un immense plateau de tournage à l’allure d’une vraie ville, comportant plus d’une trentaine de faux commerces.

«Tout ce que vous voyez ici est complètement faux [...] Une fausse station d’essence, un faux mur de brique, un faux ATM, un faux bar et grille, un faux nettoyeur, un faux magasin de variétés», a relaté Matt Aitia, un directeur de photographie, dans une vidéo qui a atteint plus de 3,5 millions de vues sur TikTok.

De quartier moderne à petit village rustique, la fausse ville posséderait une trentaine de fausses vitrines pour permettre de faciliter les tournages dans la rue sans avoir besoin de bloquer l’accès au public et couper la circulation dans une vraie ville, selon ce qu’a rapporté le National Post mercredi.

La fausse ville posséderait également cinq plateaux de tournage intérieur, dont une station d’essence, un restaurant, un coiffeur, un hôtel de ville et une station de police.

Cela permettrait ainsi de réduire les coûts de tournage, a poursuivi le directeur de photographie dans sa série de vidéos.

«Il peut être vraiment cher de fermer une rue complète pour un tournage. Les [fausses villes] éliminent aussi le besoin d’avoir un permis, de planifier et de se coordonner avec les propriétaires», a-t-il continué.

Ces plateaux géants sauveraient aussi du temps de voyage entre les différents emplacements, permettant de tourner plus longtemps durant la journée, a-t-il ajouté.

«Ils sont aussi conçus pour être versatiles, permettant aux réalisateurs de tourner à plusieurs emplacements sans maux de tête de logistique et de transport», a-t-il conclu devant de nombreux internautes ébahis.

La ville en question aurait été utilisée dans le tournage de Jack Reacher, produit par Amazon, selon le National Post.

«Nos plans originaux pour l’été de 2020 étaient de tourner dans une vraie ville de Géorgie, mais à cause de la pandémie, on s’est tourné vers Toronto où il y avait moins de cas de COVID-19 et qu’on pouvait construire une réplique de la ville – et la contrôler totalement», aurait indiqué Drew Brown, vice-président de la production, au Hollywood Reporter selon le média anglophone.