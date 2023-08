Une étude sur la pollution de Rio Tinto à Jonquière

Quels sont les effets des émanations du complexe Jonquière de Rio Tinto sur la santé des citoyens qui habitent tout près? C'est la question à laquelle des chercheurs vont tenter de répondre au cours des prochains mois puisqu’une étude vient d'être lancée pour mieux comprendre les risques des émissions polluantes.

«On va avoir des participants qui habitent près des alumineries, d'autres qui demeurent plus en milieu agricole et des gens qui demeurent en plein centre-ville, a précisé l’instigatrice de l’étude, Catherine Laprise. Ça va nous permettre d'avoir un profil descriptif de ce qui se passe dans les voies aériennes des gens en fonction d'où ils sont localisés en fonction de ce à quoi ils sont exposés.»

La science tend à démontrer qu'une résistance aux antimicrobiens, ces médicaments servant à guérir des infections, a tendance à se former chez ceux qui sont exposés à des particules. Ces dernières proviennent souvent des milieux industriels ou agricoles. Conséquence : les antibiotiques qu’un citoyen pourrait se voir prescrire ne seraient pas efficace.

La titulaire de la chaire de recherche espère que son travail sera utile pour les gouvernements, lorsque viendra le temps d'adopter ou de modifier des lois en lien avec l'environnement.

«Ça prend des données probantes qui permettent aux politiciens de prendre des décisions éclairées avec le plus de données possibles», croit Catherine Laprise.

Les résultats préliminaires des analyses devraient être connus à l'automne 2024. Si on établit qu'il y a effectivement un lien entre le fait d'habiter près d'une usine et la résistance aux antimicrobiens, des recherches plus poussées seront menées.