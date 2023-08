Une mignonne recrue avec la police de Laval!

Du haut de ses 16 semaines, un petit berger allemand femelle du nom d’Axel pourrait intégrer l’escouade canine du Service de police de Laval, un nouveau membre dans la famille qui nécessite beaucoup de travail et d'adaptation.

«C’est la première fois qu’on reçoit un chiot de cet âge-là, habituellement c’est 2-3 ans. Donc, c’est de l’adaptation pour le chiot et pour nous», confie le sergent à l’escouade cynophile du Service de police de Laval, Nicolas Normandin.

TVA NOUVELLES

Le projet du Service de police de Laval en collaboration avec le Service de police de Québec a été conçu pour entraîner les chiens en bas âge à acquérir une maturité plus rapidement.

«Faire l’acquisition d’un chien de travail mature, ça devient de plus en plus difficile. Donc, on les part en bas-âge et s’assurer de faire la formation au complet», ajoute-t-il.

Cependant, même si le chiot est bien mignon, cela ne veut pas dire qu’il joindra l’équipe.

Après un an, celui-ci doit effectuer un test de courage, à savoir s’il passe à l’entraînement de base ou s’il est placé en famille d’accueil.

Si le chiot passe le test, il pourra officiellement faire partie de la famille pendant 8 à 10 ans.

Axel devient le nouveau partenaire de M. Normandin. «Elle est avec moi 24h sur 24, je lui sers de famille d’accueil. Je lui montre la familiarisation et la socialisation», précise-t-il.

***Voyez les explications complètes ci-dessus***