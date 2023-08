Victoriaville essaye les routes en asphalte avec du verre recyclé

Roulez en voiture sur des routes en asphalte contenant du verre recyclé, c'est possible. D'autres pays l'utilisent déjà et cette innovation est maintenant disponible au Québec, à Victoriaville.

De concert avec une entreprise du Centre-du-Québec, la municipalité de Victoriaville a décidé de mettre ce procédé à l'essai pour le pavage de trois de ses rues.

D'autres villes ont démontré de l'intérêt pour ce projet pilote qui vise à déterminer si le bitume se montrera suffisamment résistant aux rigueurs de nos hivers.

La concrétisation de ce projet est le résultat de plusieurs années de recherche et le fruit d'un partenariat entre Excavations Marchand et l'entreprise de gestion des matières résiduelles, Gaudreau Environnement.

Le procédé est déjà utilisé ailleurs, notamment aux États-Unis et en Europe. Bituméco était prêt à aller de l'avant, il ne manquait que la volonté politique.

La décision de Victoriaville d'emboiter le pas est en parfaite adéquation avec ses valeurs de développement durable et d'économie circulaire.

Ce sont donc 160 tonnes de verre concassé qui seront intégrées au pavage de trois de ces rues.

Les études menées en laboratoires démontrent que l'asphalte contenant du verre est aussi solide qu'un pavage traditionnel.

Et, qui sait, peut-être qu'on découvrira à son utilisation que le verre agit comme barrière thermique lors des périodes de gel et de dégel, et que ce mélange retarde les déformations hâtives des chaussées.

Son coût et sa durabilité demeurent à être déterminés avant que le projet ne soit déployé à plus grande échelle, mais, selon Bituméco, cinq à six autres municipalités de la région se seraient montrées intéressées à son utilisation.