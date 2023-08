Amendes monstres: la ministre du Tourisme lance un avertissement sévère à Airbnb

Les plateformes numériques d’hébergement ne pourront plus, à compter du 1er septembre, diffuser d’annonces où ne figure par le numéro d’enregistrement et la date d’expiration lié à un certificat.

Le projet de loi 25 obligera les géants de l’hébergement à court terme à vérifier la validité des certificats d’enregistrements des annonces sur leur plateforme.

Airbnb avance que c’est toutefois la responsabilité du gouvernement de s’assurer que ses locations sont conformes à cette nouvelle mesure.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, ne pourrait pas être moins en accord: «C’est comme si vous étiez propriétaire de bar et que vous disiez que ce n’est pas votre responsabilité de vous assurer que les clients ont 18 ans et plus, c’est la police qui doit faire ça.»

La ministre entend ainsi rester ferme avec Airbnb, qui devra s’assurer que ses annonces en ligne sont légales, d’autant plus que le géant de l’hébergement savait depuis deux ans que cette loi allait entrer en vigueur.

Les entreprises qui ne se conforment pas à cette nouvelle loi s’exposent à des amendes salées.

«Jusqu’à 100 000$ par annonce illégale. Et je veux prévenir les plateformes internationales que les ressources de Revenus Québec sont sur le terrain, mais le seront encore davantage à compter du 1er septembre. Alors si Airbnb a 10, 15, 18 milles annonces qui s’avèrent être illégales, et bien il y aura 10, 15 et 18 milles amendes qui seront déposées auprès de Airbnb», assure la ministre Proulx.

Airbnb et Expedia ont tous deux envoyé une lettre au gouvernement du Québec l’avertissant qu’ils ne seraient pas prêts pour le 1er septembre, et lui demandant un délai.

«1er septembre, les annonces mises en ligne devront être légales», martèle toutefois la ministre. Celle-ci pointe par ailleurs l’extrême simplicité du document à remplir, qui ne contient que trois champs.

Confrontation juridique

Le scénario selon lequel Airbnb et Expédia pourraient engager des poursuites contre le gouvernement du Québec après l’avoir averti qu’elles n’étaient pas prêtes à se conformer à la loi d’ici le 1er septembre n’est pas exclu.

«Qu’ils retirent alors les offres du marché du Québec, sans quoi, ce que le gouvernement du Québec dit à ces plateformes-là: "Voici le carré de sable dans lequel vous devez opérer." On ne leur demande pas grand-chose: on leur demande de publier des annonces qui sont légales», argue Mme Proulx.

Pour tout savoir sur le dossier, écoutez l'entrevue de la ministre Caroline Proulx dans la vidéo ci-dessus.