Cancer du sein métastatique: il est temps d’écouter les patientes!

Le cancer est entré dans ma vie alors que j’avais 44 ans. Je n’ai pas eu un diagnostic de n’importe quel type de cancer, mais d’un cancer du sein métastatique (stade 4) avec des atteintes au foie et aux ganglions. Le cancer du sein à ce stade est incurable.

Chaque année, 28 600 femmes apprennent qu’elles ont un cancer du sein au Canada. Parmi ces femmes, 5% recevront un diagnostic de cancer du sein métastatique. Malheureusement, en moyenne, 15 Canadiennes meurent d’un cancer du sein métastatique chaque jour.

L’écoute

Ma mère est décédée du cancer du sein à 56 ans, mais je n’avais jamais envisagé la possibilité d’être atteinte d’un cancer si jeune. La condition de ma mère a fait en sorte que je pouvais être suivie en prévention dès l’âge de 40 ans, et lorsque j’ai ressenti une bosse à mon sein gauche, j’étais persuadée que j’aurais l’heure juste lors de ma mammographie, mais rien n’a été détecté à ce moment. Malheureusement, je n’ai eu aucune recommandation d’aller plus loin.

À quelques reprises, j’ai ressenti des élancements en haut et sous le sein. Malgré une échographie, rien n’a été détecté. Je ne me sentais toujours pas en paix avec ce résultat. Aucune biopsie n’a été recommandée.

Finalement, dix mois après l’apparition de la bosse, le diagnostic tant redouté est tombé. Une partie de moi se demande encore pourquoi ne pas avoir fait de recherches plus approfondies alors que j’ai exprimé maintes fois que ça n’allait pas, et que la bosse grossissait.

Est-ce que les choses auraient pu être différentes si on m’avait écoutée dès le début? Peut-être. C’est sûr que j’y pense. Je comprends que tout n’est pas si simple avec le cancer. Toutefois, la détection précoce pourrait l’être.

J’ai encore beaucoup à donner

Je suis en vie! Malgré les traitements, les tests et les suivis, je suis vivante et je trouve toujours la vie aussi belle.

Depuis 2020, je suis de retour au travail à temps plein. Je travaille dans une maison de soins palliatifs pédiatriques située à Montréal. Cela me permet de côtoyer un univers peu connu, qui oscille entre l’ombre et la lumière... et je m’y sens bien.

Oui, je suis en vie, et pour sensibiliser les gens à la maladie et à l’importance de se faire entendre, je participe à la campagne Parlons stade 4 qui vise à dévoiler la face cachée du cancer du sein et d’attirer l’attention sur cette maladie dont peu de monde parle.

Annick Gervais, mère de famille, atteinte du cancer du sein métastatique (stade 4)