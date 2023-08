[VIDÉO] Dolly Parton reprend «Let It Be» des Beatles

En vue de la sortie de son album Rockstar, prévue pour le 17 novembre, Dolly Parton nous présente sa version de la célébrissime chanson Let It Be des Beatles aux côtés de Paul McCartney et Ringo Starr.

Comment s'attaquer à un tel classique? La star américaine de 77 ans s'est fait plaisir en invitant deux anciens membres des Beatles à se joindre à elle. On peut aussi entendre Peter Frampton et Mick Fleetwood sur la pièce.

Dolly Parton a aussi récemment revisité une des chansons les plus populaires de Queen, We Are The Champions, peu après avoir dévoilé la chanson originale World On Fire.

Dans le cadre de cet opus de 30 chansons, l'artiste a eu envie de reprendre de grandes pièces de l'histoire du rock. Plusieurs artistes ont accepté de participer à ce grand projet musical: Elton John, Sting, Joan Jett, Miley Cyrus...

Rockstar présentera également neuf nouvelles chansons.