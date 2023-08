Enseigne de restaurant: «Ben commence à être fatigué»

Après avoir recherché en vain pendant six mois un réparateur pour restaurer la fameuse enseigne de la cantine chez Ben on S’bour la bédaine à Granby, le propriétaire s’est tourné vers les réseaux sociaux pour trouver la perle rare.

Photo tiré de Facebook | Ben on S'bour la bédaine

On pouvait lire sur la publication: «après plusieurs semaines de recherche infructueuse, nous avons besoin de vous! Notre cher Ben commence à être fatigué et aurait besoin d’un peu d’amour. Le problème, c’est qu’il ne semble plus y avoir personne au Québec qui répare les enseignes néon. Donc, si tu connais quelqu’un ou même mieux, et que c’est toi, fais-nous signe!»

L’appel à l’aide n’est pas resté sans réponse.

En moins de 24h, la publication sur Facebook a été partagée 13 000 fois et a accumulé plus de 1000 commentaires.

Le propriétaire de la cantine, Jimmy Dubé, s’est entretenu aujourd’hui avec l’équipe de TVANouvelles pour expliquer la problématique.

«Le problème était tout le temps le même: la grosseur du bonhomme; le fait qui reste en place, il faut qu’il vienne le faire ici; peinturer aussi sur place, c’est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué», détaille-t-il.

M. Dubé ajoute qu’il «ne réussissait pas à trouver quelqu’un qui voulait s’engager dans le projet ou qui avait les pièces et la main-d’œuvre pour le faire».

La question qui se retrouve maintenant sur toutes les lèvres: ont-ils trouvé un réparateur pour redonner vie à Ben?

Le propriétaire se retrouve maintenant avec un nouveau, mais un heureux problème: trop de personnes ont proposé leur candidature.

Dans une seconde publication, l’équipe de la cantine s’est montrée rassurante en dévoilant qu’elle était «sur la bonne voie pour trouver la meilleure personne qui redonnera des allures de jeunesse à notre Ben».

On saura dans les prochains jours l’identité de celui ou celle qui sauvera Ben.