Feux de forêt dans les Territoires-du-Nord-Ouest: Facebook «irresponsable et déraisonnable»

OTTAWA – Bloquer l’accès aux nouvelles sur Facebook pour les Canadiens aux prises avec de terribles feux de forêt dans les Territoires-du-Nord-Ouest est «irresponsable et déraisonnable», gronde la ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge.

• À lire aussi: Les heures sont comptées pour évacuer Yellowknife

• À lire aussi: Voici comment retrouver vos sites de nouvelles en ligne ailleurs que sur Facebook, Instagram ou Google

• À lire aussi: Meta a bloqué la page du Conseil Mohawk de Kahnawake

META bloque les contenus provenant de médias d’information partout au Canada depuis le 1er août et ne fait aucune exception, même en cas d’extrême urgence menaçant des vies humaines, comme c’est le cas en ce moment même dans les Territoires-du-Nord-Ouest (TNO).

«Nous sommes profondément déçus que Facebook ait décidé d'être irresponsable, déraisonnable et continue de bloquer les nouvelles sur sa plateforme partout au Canada. Cela comprend les communautés du Nord qui en dépendent comme source d'information», a déclaré la ministre St-Onge.

Le président de la Commission scolaire francophone des TNO, Simon Cloutier, et plusieurs résidents se sont plaints de la situation dans les dernières heures, indiquant que l’absence d’information fiable sur les évacuations pourrait occasionner de graves conséquences sachant que les résidents de la capitale du territoire, Yellowknife doivent évacuer complètement la ville d’ici ce midi.

Patrice Harvey, Forces armées canadiennes

«La seule information maintenant qui est partagée, c’est via des publications de gens qui souvent, malheureusement, font de la désinformation, donc ça crée en plus un sentiment de panique», dénonce M.Cloutier.

Le blocage des nouvelles est si préoccupant que la presse internationale, dont la chaîne publique britannique BBC, s’en inquiète. La BBC rapporte que plusieurs personnes demandent sur Facebook s’il est sécuritaire de quitter Yellowknife par la route, mais qu’elles n’obtiennent pas de réponse fiable puisqu’il est impossible d’en partager sur le réseau social.

Écoutez l'entrevue avec Raphaël Pirro, correspondant parlementaire à Ottawa pour l’Agence QMI au micro d’Alexandre Dubé via QUB radio :

META dans son droit

Mais Ottawa ne peut forcer META à coopérer malgré le drame qui se joue.

«Cette décision malheureuse a été prise par Meta. Facebook sait qu'il n'a aucune obligation en vertu de la loi à l’heure actuelle», indique le cabinet de la ministre St-Onge.

META, qui n’a pas commenté l’affaire, indique seulement avoir activé sa fonction «safety check» ou «contrôle de l’absence de danger» qui est activée par l’entreprise quand une catastrophe intervient pour permettre aux utilisateurs de signaler qu’ils sont en sécurité.

«Les Canadiens peuvent continuer à utiliser notre technologie pour entrer en contact avec leur communauté et accéder à des informations fiables, y compris le contenu des agences gouvernementales officielles, des services d'urgence et des organisations non gouvernementales», a déclaré un porte-parole de META.

Photo d'archives, Agence QMI

La ministre St-Onge souligne ne pas avoir jeté l’éponge et tente toujours de négocier avec META afin qu’il se plie à la Loi qui l’oblige à payer les médias pour les informations qui sont partagées sur ses plateformes.

«Nous appelons les plateformes à rester à la table de négociation, à travailler avec nous tout au long du processus réglementaire, à apporter leur juste part et à garder les nouvelles sur leur plateforme».

Les autorités fédérales effectueront à midi une mise à jour d’information sur les opérations d’évacuation en cours et l’avancée des incendies dans les TNO.