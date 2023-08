Fissure dans un pont : Québec dépense des millions

Suite à la fermeture du pont Touzel, les contribuables du Québec ont dépensé des millions de dollars pour noliser un avion et réparer l’infrastructure constituant l’unique lien routier de la Minganie avec le reste du Québec.

C’est jeudi que le ministère des Transports du Québec a publié le contrat de gré à gré de 6 millions $ conclu avec l’entreprise Nolinor aviation.

On peut lire dans le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) qu’il s’agissait d’une «situation d’urgence» nécessitant «le transport de marchandises dans la région de la Minganie suite à la fermeture de la route 138» causée par une fissure découverte en mai dernier sur le pont Touzel.

À cela s’ajoute un montant de 425 000 $ versé à Stellaire Construction pour la réparation de l’infrastructure, un montant aussi versé en «situation d'urgence». Et ces dépenses ne constituent pas une liste exhaustive des frais engendrés par la fermeture du pont.

«C’est sûr que dans l’urgence, ce sont des dépenses nécessaires, pour qu’on puisse acheminer l’aide aux sinistrés par la coupure de la route. Il y a des denrées qui doivent se rendre, des denrées de base. On voit que ça coûte cher», a noté Yannick Hémond, professeur en résilience, risque et catastrophes au département de géographie de l’UQAM.

Environ «1 million $ tous les 5 ans»

C’est loin d’être la première fois que Québec doit intervenir en urgence sur cette pointe sablonneuse accueillant la route 138. Dans un rapport daté de 2020, la firme de génie-conseil WSP a qualifié le corridor routier de 1760 m avoisinant le pont de «très vulnérable et fragile, et nécessitant la plupart du temps des travaux d’urgence».

«Maintenir et entretenir ce lien routier entraîne un coût approximatif d’1 million $ tous les cinq ans, selon un ingénieur du ministère des Transports consulté par WSP», peut-on lire dans le document commandé par Québec.

Nous avons transmis le rapport de WSP au secrétaire-trésorier de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, l’ingénieur Andy Guyaz.

«Ce n’est peut-être pas normal qu’on mette de l’argent chaque année pour maintenir le réseau dans ce secteur-là, alors qu’il se fait dégrader par le fleuve, par les vagues, l’augmentation du niveau du fleuve», a-t-il questionné.

Tout comme Yannick Hémond, Andy Guyaz fait valoir que les interventions d’urgence sur le réseau routier coûtent plus cher au gouvernement du Québec que celles qui sont planifiées.

Agir en prévention pour éviter les urgences?

Agir en prévention, plutôt qu’en urgence pour limiter les coûts est loin d’être simple, car il faut tenir compte des enjeux financiers et de main-d'œuvre dans ce secteur situé à plus de 100 kilomètres à l’est de Sept-Îles.

«Pour le gouvernement aussi, c’est toujours plus compliqué de faire des travaux en région, particulièrement sur la route 138 après Sept-Îles. Il y a moins d’entreprises, plus de déplacements, plus de mobilisation pour plus de personnel qui doit se déplacer. Nécessairement, ça engendre des coûts supplémentaires», a expliqué Andy Guyaz.

Face aux changements climatiques, le ministère des Transports doit agir plus vite, selon Yannick Hémond, qui indique que le cas du pont Touzel est l’un des nombreux exemples de la nécessaire adaptation climatique du réseau routier de l’Est-du-Québec.

«C’est la grande question qu’on a. Est-ce que nos gouvernements sont prêts à s’adapter? Il est minuit moins une seconde. Le ministère des Transports a d’énormes défis dans ses infrastructures pour s’adapter aux changements climatiques», a-t-il lancé.

Le ministère des Transports du Québec n’a pas pu répondre à nos questions vendredi. La cause de la fissure découverte en mai au pont Touzel, qui enjambe la rivière Sheldrake, demeure inconnue.