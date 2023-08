Hépatite A dans une auberge de Montréal: une maladie «rare dans nos sociétés nord-américaines»

Alors que les personnes ayant séjourné à l’auberge Chez Jean doivent sont invités par la Santé publique à se faire vacciner contre l’hépatite A, car ils risquent d’être infectés, cette maladie demeure rare en Amérique du Nord.

C’est ce qu’a affirmé le médecin de famille Benoît Heppel, en entrevue à LCN.

«C’est rare que l’on contracte ça dans nos sociétés nord-américaines parce que les mesures d’hygiène sont très bonnes, explique-t-il. Mais beaucoup de Québécois vont aller dans le sud l’hiver en République dominicaine ou à Cuba, où il y a beaucoup d’hépatite A et d’hépatite B.»

L’hépatite A se transmet de la même façon que la gastro.

«C’est-à-dire qu’on élimine le virus dans nos selles, on se contamine les mains et on contamine les surfaces et les gens lorsqu’ils vont toucher ça et vont porter la main à leur bouche, continue l’expert. C’est pour ça que ça peut être fréquent par exemple dans les buffets.»

Ses symptômes sont multiples et des complications sont possibles.

L’hépatite A demeure cependant une maladie qui n’est pas très grave dans la grande majorité des cas.

«Les symptômes sont relativement limités dans le temps, quelques semaines, et c’est une maladie qui souvent va se résoudre par elle-même dans la majorité des cas», soutient le médecin de famille.

«Les cas où les gens vont développer des hépatites fulminantes ou des insuffisances du foie qui peuvent mener à la mort ou nécessiter une transplantation hépatique, c’est beaucoup plus rare, soit moins d’un pourcent des hépatites A vont mener vers ces complications, mais c’est pire pour les gens qui ont déjà des maladies du foie», continue-t-il.

M. Heppel conseille le vaccin pour prévenir cette maladie, notamment pour ceux qui séjournent dans le sud.

«Ça permet de se protéger, partage-t-il. On ne va pas nécessairement guérir plus vite. Il faut savoir que dans toutes les hépatites qui existent, on a heureusement des vaccins pour deux de ces hépatites, la A et la B. C’est même dans le calendrier habituel de vaccination chez les jeunes.»

