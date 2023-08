La fatigue et la consommation de médicaments en cause lors d'un face-à-face mortel à Saint-Raymond

La fatigue et la consommation de plusieurs médicaments pourraient être à l’origine d’un accident mortel ayant fait deux victimes en novembre 2022, sur la route 367, à Saint-Raymond.

Au cours de cet accident, causé lors d’un face-à-face, les deux conducteurs ont perdu la vie. D’après le rapport du coroner, qui vient d’être rendu public, Stéphane Tremblay, 46 ans de Québec, aurait dévié de sa voie pour aller percuter de plein fouet la voiture conduite par Frédérick Côté, 21 ans, de Saint-Raymond. Ce dernier n’a pas survécu. Quant à sa passagère, elle a été grièvement blessée.

Guy Martel/Agence QMI

«Considérant les résultats de l’analyse toxicologique, il appert que M. Tremblay avait consommé plusieurs médicaments et autres substances qui sont des dépresseurs du système nerveux central», était-il mentionné dans le rapport.

«Il semble donc vraisemblable que la fatigue et la consommation de plusieurs médicaments et autres substances pourraient avoir fait en sorte que M. Tremblay se soit endormi alors qu’il était au volant de son véhicule, expliquant ainsi l’empiètement dans la voie inverse dans la courbe et l’absence de trace de freinage», conclut la coroner Me Monique Tremblay.

Problèmes de santé

«Selon les proches de M. Tremblay, celui-ci n’était pas suicidaire, il ne consommait pas d’alcool, mais il semblait plus fatigué dans les dernières semaines. Il lui était arrivé à quelques reprises de ne pas être en mesure de terminer ses journées de travail, il lui arrivait de s’endormir lorsqu’il était passager d’un véhicule ou de devoir arrêter son véhicule sur le bord de la route pour faire une sieste en raison de la fatigue», cite-t-elle.

M. Tremblay était au volant d’une Hyundai Tucson lorsqu’il a percuté le véhicule de M. Côté qui lui conduisait une Ford Focus.

L’inspection mécanique du véhicule de M. Tremblay a démontré que l’entretien «semblait moyen».

«Les pneus, bien que légaux pour le 15 novembre, étaient très usés pour un début de saison hivernale. La dimension des pneus n’était pas conforme aux normes du fabricant. Les freins étaient fonctionnels, mais les garnitures de freins étaient très usées», est-il mentionné.

Les policiers et les ambulanciers ont constaté que les deux conducteurs des véhicules étaient décédés à leur arrivée sur les lieux.

Des analyses toxicologiques effectuées lors de l’autopsie de M. Tremblay ont révélé la présence de méthamphétamine et de tétrahydrocannabinol, ainsi que des concentrations thérapeutiques de clonazépam, d’oxycodone, de venlafaxine et de pseudoéphédrine. Des traces d’aripiprazole, de dextrométhorphane, de zopiclone et de prégabaline ont aussi été détectées.

Depuis une quinzaine d’années, M. Tremblay souffrait de douleurs chroniques au niveau du dos et de la cheville, consécutivement à un accident de travail. Il avait également connu un épisode de dépression majeure psychotique et il souffrait d’anxiété. Des médicaments afin de traiter ou de soulager ses différents problèmes lui avaient été prescrits.

M. Tremblay était seul dans son véhicule et sa ceinture de sécurité n’était pas bouclée. Plusieurs comprimés d’un dérivé d’amphétamine ont été trouvés dans la console centrale du véhicule. Il n’y avait aucune trace de freinage derrière le véhicule de M. Tremblay.