LaSalle: un homme agressé à l’arme blanche

Un homme a été agressé à l’arme blanche vendredi soir dans le stationnement d’un bar dans l’arrondissement LaSalle, à Montréal.

Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été appelés à intervenir sur la rue Thierry, près du boulevard Newman vers 18 h.

La victime, un homme de 50 ans, a été retrouvé conscient, mais blessé au haut du corps. Il a été transporté en centre hospitalier où on ne craint pas pour sa vie, a rapporté la porte-parole du SPVM Caroline Chèvrefils.

Les suspects ont pris la fuite avant l’arrivée des policiers et aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment. Les causes et circonstances demeurent inconnues et la scène a été protégée pour permettre aux enquêteurs de procéder à l’analyse de la scène.

Des vérifications seront faites avec les caméras de surveillance et une enquête est en cours.