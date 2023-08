Le recrutement de professeurs loin d’être évident au Lac-Saint-Jean

Les centres de services scolaires du Saguenay – Lac-Saint-Jean s'affairent toujours à pourvoir les nombreux postes disponibles dans les écoles, à quelques jours de la rentrée.

Toutes les organisations de la région sont optimistes et pensent que chaque classe aura son enseignant, mais la situation est précaire au Lac-Saint-Jean.

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets n’a d’autres choix que de faire appel à des enseignants non légalement qualifiés.

«On va avoir un meilleur portrait au cours des prochains jours, a indiqué la directrice des ressources humaines, Nadia Tremblay. Faut savoir qu'on a terminé l'année scolaire autour de 60 enseignants, donc je m'attends à ça et même un nombre un peu plus élevé d'enseignants non légalement qualifiés.»

Au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, la situation serait moins problématique, d'après le syndicat de l'enseignement.

Le recours aux enseignants non légalement qualifiés s'annonce beaucoup moins marqué qu'au Lac-Saint-Jean. C'est davantage le manque de personnel à l'entretien ménager et au service de garde qui préoccupe le syndicat qui les représente.

«Plus il y a de surcharge de travail, plus il y a des risques que des gens partent en maladie. C'est comme un cercle vicieux, on recommence ça chaque année», s’est désolée Sandrine Hovington, présidente du Syndicat régional des employés de soutien.

De son côté, le Centre de services scolaire de la Jonquière affirme que tous les postes libres ont été pourvus, et qu'il y aura peu de personnel non légalement qualifié. L'organisation recherche toujours des candidats pour du temps partiel ou de la suppléance dans certaines matières d'enseignement.