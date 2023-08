Le sous-variant Eris s’invitera-t-il à la rentrée scolaire?

Le sous-variant Eris de la COVID-19 pourrait répondre présent à la rentrée, et le Saguenay – Lac-Saint-Jean est l’une des régions où on en détecte le plus au Québec.

En raison de la montée des cas positifs au nouveau sous-variant Eris, les autorités de la santé appréhendent l’arrivée imminente de la rentrée scolaire et le retour au travail pour la majorité des gens.

«On sait que ça se nourrit avec la transmission donc plus il y a de contacts, plus les gens peuvent le transmettre. Évidemment, rentrée scolaire, retour au travail, plus d'événements fermés... On peut s'attendre à un automne où il y aura encore de la Covid», a admis le directeur régional de la santé publique, Dr. Donald Aubin.

Entre 8 et 10 000 nouveaux cas sont recensés tous les jours dans la province. Au Saguenay – Lac-Saint-Jean, le nombre de nouveaux cas positif est un peu plus du double qu'ailleurs au Québec.

«Lorsqu'on fait des tests, notre taux de positivité est à 1 sur 4.23 % qu'on était dans les derniers jours. Un des plus hauts taux au Québec, sinon le plus haut. Depuis 2-3 semaines, au Saguenay – Lac-Saint-Jean, on a une hausse de cas et on commence même à le ressentir dans nos hôpitaux», a affirmé le Dr. Aubin.

La prévention est de mise

La santé publique tient à rappeler l'importance d'utiliser les mesures préventives pour se protéger du virus et éviter sa propagation.

«Le lavage des mains c'est bien, on pense à de la vaccination sous peu qui va même être plus adaptée aux types de variants qu'on a», a poursuivi le directeur régional de la santé publique.

Les autorités de la santé s’affairent à élaborer un nouveau vaccin plus performant pour lutter contre les nouveaux sous-variants. Une nouvelle campagne de vaccination devrait voir le jour à l’automne prochain.

«C'est un variant qui, lorsqu'on a un contact, les chances de l'attraper son assez hautes. Par contre, on n'a pas d'indice comme quoi il est plus virulent. Il faut être conscients qu'on est dans une société qui a repris la vie, mais tout en gardant en tête que la Covid circule et qu'on va la vivre au cours des prochains mois», a conclu le Dr. Aubin.

Si vous faites un test de dépistage rapide à la maison, il faut mieux vérifier la date d'expiration pour s'assurer de son efficacité. Les tests sont disponibles gratuitement dans les centres de dépistage et de vaccination.