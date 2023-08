Les cellulaires interdits à l’école?

Les téléphones cellulaires devraient-ils être interdits à l'école? C'est une question qui se pose depuis des années, et un enseignant de Warwick, qui en a assez, demande au gouvernement d'agir et de sortir les cellulaires des écoles.

Pour lui, il s'agit carrément d'un enjeu de santé publique. «Tu as le droit d’arriver avec, mais tu le mets dans ton casier, tu barres ton casier et à 4 h, quand ça sonne, tu peux le reprendre», a mentionné Étienne Bergeron.

Il a lancé une pétition qui a déjà plus de 2000 signatures. Elle est portée à l'Assemblée nationale par le porte-parole du Parti québécois en matière d'éducation, le député Pascal Bérubé.

«Ce qu’on demande essentiellement au travers de la pétition, c’est que le ministre de l’Éducation envoie des balises claires», a souligné Pascal Bérubé. Les citoyens ont jusqu'au 2 octobre pour la signer sur le site de l'Assemblée nationale.

Ceux derrière la pétition croient que ce n'est pas la responsabilité des enseignants de gérer les téléphones cellulaires en classe. Une opinion partagée par la Fédération des syndicats de l'enseignement.

Les jeunes rencontrés, eux, croient que le cellulaire devrait être restreint, mais pas interdits. C’est aussi ce que croient certains parents. «En classe, ça ne devrait pas exister, mais je n’irais pas jusqu’à bannir le cellulaire de toute l’école», a expliqué le président du comité de parents du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, Étienne Paradis.

Une question de santé publique? Certains parents le pensent. C’est aussi l’argument d’Étienne Bergeron, qui s’inquiète de voir ses élèves de plus en plus accros à leurs écrans, et ce, surtout depuis la pandémie.