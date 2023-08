Lizzo reçoit le soutien des danseuses de The Big Grrrls

Lizzo est actuellement poursuivie pour harcèlement sexuel, religieux et racial, discrimination liée au handicap, au poids et création d'un environnement de travail hostile par trois de ses anciennes danseuses.

Jeudi, les comptes officiels de The Big Grrrls ont publié une déclaration félicitant la chanteuse de Truth Hurts pour avoir créé « une plate-forme où (elles ont) pu donner un but à (leur) passion. »

« Nous avons passé des moments inoubliables sur The Special Tour. Nous avons été très honorées de partager la scène avec un talent aussi incroyable », ont-elles poursuivi.

Elles ont également remercié Lizzo pour « avoir brisé les frontières et donné des coups de pied dans la porte » pour que les danseurs de The Big Grrrls & The Big Boiiis fassent ce qu'ils aiment, « non seulement pour nous, mais pour les femmes et toutes les personnes qui brisent les barrières », ont-ils ajouté.

« Tellement reconnaissants que les normes et l'existence de la beauté dans CETTE équipe dépassent la surface ! Nous sommes une troupe de licornes, indéniablement résilientes et vraiment SPECIALES », ont-ils conclu.

La chanteuse de 35 ans, de son vrai nom Melissa Jefferson, a publié une déclaration sur Instagram ce mois-ci, affirmant qu'elle n'était « pas la méchante » que ses anciennes employées avaient décrite.

La tournée The Special Tour s'est déroulée de septembre 2022 à juillet 2023.