Météo: la semaine se termine avec de la pluie au Québec

Après le temps estival de la veille, les Québécois auront droit à un vendredi pluvieux et une baisse légère des températures, en prélude à une météo en dents de scie pour le week-end.

Dans l’ouest et le sud de la province, les averses devraient cesser en mi-journée, selon les prévisions d’Environnement Canada qui n’exclut pas un risque d’orage par moment.

À Montréal, on prévoit jusqu’à 30 millimètres de pluie par endroits, alors que les températures devraient se stabiliser à 23 degrés, avec tout de même un effet humidex.

Les secteurs du centre de la province seront également affectés par des averses avec un risque d’orage en après-midi, notamment à Québec et en Estrie, selon l’agence fédérale.

Le temps sera par ailleurs nuageux dans l’est du Québec, mais certains secteurs seront affectés par des averses en mi-journée et d’autres plus tard en soirée et dans la nuit.

Pour samedi, le mercure chutera brutalement avec des températures stables de 18 degrés dans le sud et le centre du Québec, mais elles devraient repartir à la hausse dimanche.

Le temps sera généralement nuageux, mais des averses sont anticipées à Québec, en Estrie, au Saguenay et certains secteurs de l’est comme le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.