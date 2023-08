Montréal perd l’équivalent de 150 piscines olympiques d’eau potable par jour

Saviez-vous que Montréal est une des villes au Canada où on gaspille le plus l'eau potable? Chaque année, c'est 26% de cette ressource naturelle, soit 360 millions de litres par jour ou 150 piscines olympiques. Pourquoi cette ressource naturelle si précieuse est gâchée?

Il faut savoir que la Ville de Montréal a un gros problème d'infrastructures. Non seulement certains tuyaux ont plus de 100 ans, mais les changements climatiques, les fortes précipitations et les inondations qui augmentent mettant encore plus de pression sur le réseau.

La municipalité a proposé cette semaine d’imposer de nouvelles taxes, notamment aux citoyens qui ont une piscine. Des consultations publiques se tiennent jusqu’en octobre. Si vous avez un avis sur la question, le micro est à vous.