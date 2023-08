Montréal s’attaque à un record Guinness: plus de 400 Madonna recherchées pour marquer l’histoire

La ville de Montréal s’attaque à un record Guinness de taille: elle tentera de rassembler dans le Village demain soir le plus grand nombre de personnes habillées en Madonna.

• À lire aussi: Plus de 400 Madonna recherchées à Montréal: le Village veut battre un record Guinness en l’honneur de la diva

• À lire aussi: Un record Guinness pourrait être battu à Montréal: ferez-vous partie des 441 Madonna et plus qui se rassembleront dans le Village?

• À lire aussi: Madonna se sent «chanceuse d'être en vie» après son hospitalisation

L’initiative a germée alors que Madonna, qui devait initialement être en spectacle dans la Métropole samedi et dimanche prochain, a dû déplacer sa tournée pour des raisons de santé.

AFP

«On s’est donc demandé: comment dire à cette star qu’on aime tellement dans le Village qu’on veut qu’elle revienne plus souvent? On s’est dit qu’on allait organiser un record Guinness du plus grand nombre de personnes habillées en Madonna», a relaté en entrevue à TVA Nouvelles Gabrielle Rondy, directrice générale chez la Société de développement commercial (SDC) Village Montréal.

Selon le Guinness, 440 personnes déguisées en Madonna ont participé le 30 août 2014 à la fête annuelle Fool's Paradise Drag Party au Fire Island Pines, à New York, maquant ainsi le record absolu.

Mme Rondy estime toutefois que la métropole pourrait rassembler un plus grand nombre de fans et déclarer par le fait même son affection pour la vedette mondiale.

AFP

Les gens qui souhaitent participer à l’événement sont invités, dès 15 h samedi, à se présenter habillés à la façon de la reine de la pop sur la rue Sainte-Catherine, à la hauteur de la tour TVA.

Les fans de la chanteuse peuvent s’habiller selon un large éventail.

TVA Nouvelles

«Ce ne sont pas les looks qui manquent, il y a tellement d’années, de périodes, de coupes de cheveux différentes: fouillez dans vos garde-robes... une petite recherche Google. Il y a des looks en veston, en t-shirt», détaille Mme Rondy.

TVA Nouvelles

La SDC, qui a invité les gens à participer à l'événement sur sa page Facebook, espère rassembler au moins 500 fans de Madonna afin d’inscrire un record de poids.

TVA Nouvelles

L’événement, idéal pour toute la famille, est gratuit, et sera clôturé par un spectacle du personnificateur professionnel Jimmy Moore.

Photo tirée de jimmymoore.ca

Les amateurs pourront qui plus est profiter de l’occasion pour souligner l’anniversaire de Madonna, qui a eu 65 ans mercredi dernier.

Pour tous les détails, visionnez l’entrevue de Gabrielle Rondy dans la vidéo ci-dessus.