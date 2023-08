«On crève»: censé être climatisé, le REM fait suer des usagers

Après les escaliers roulants et ascenseurs en panne, plusieurs usagers du Réseau express métropolitain (REM) se plaignent maintenant qu’il fait trop chaud dans les trains censés être climatisés. Consciente du problème, CDPQ Infra promet des améliorations.

«Je prends le REM deux fois par jour. La première chose que j’ai remarquée en embarquant dedans, c’est qu’il fait chaud. C’est très évident», témoigne Fouad Tabet, 52 ans.

Le résident de Brossard qui travaille dans une banque au centre-ville a même décidé d’aller travailler en t-shirt et en shorts pour supporter la température à l’intérieur des trains qui l’ont parfois fait suer à grosses gouttes.

«À moment donné, il y a eu un problème technique qui a causé un retard. Deux fois plus de gens ont embarqué dans le train et il faisait très chaud. Après seulement 10 minutes de trajet, je suis sorti dehors et j’étais tout mouillé.»

Climatisation déficiente?

Pourtant, le REM se targue d’être climatisé sur son site web.

«Pour assurer votre confort tout au long de l'année, les voitures du REM sont chauffées et climatisées. [...] En été, c'est le système de climatisation qui permet de conserver la fraîcheur à bord.»

Dans le REM, le Journal a constaté jeudi que certaines sections du train bénéficient d’une légère brise, alors que d’autres peuvent faire suer. En entrant dans le train, une odeur d’humidité est également perceptible.

Kevin Dalpé, qui s’est acheté un condo à Brossard pour pouvoir aller travailler à Montréal, raconte qu’il a le front mouillé chaque fois qu’il sort du train et qu’il s’empresse d’aller prendre une douche de retour chez lui.

«Ça n’a pas de bon sens. On crève et il n’y a pas de circulation d’air. Je suis très déçu»

Photo fournie par Kevin Dalpé

Katya Power, qui prend le REM quelques fois par semaine pour le travail, constate qu’il fait particulièrement chaud en fin d’après-midi au retour à la maison.

«L’air ne circule pas vraiment», remarque-t-elle.

Inquiétudes pour la rentrée

M. Tabet s’inquiète que la situation s’empire à la rentrée, où 5000 passagers de plus par jour sont attendus. «Si ce n’est pas réglé d’ici une semaine, ça va être très chaud.»

«Je pense que ça devrait être corrigé pour les mois où il fait vraiment chaud, ajoute de son côté Mme Power. Il y a des fois où le REM est en panne et il y a du monde dedans debout une demi-heure, une heure. C’est important d’avoir de la ventilation.»

Questionnée par Le Journal, CDPQ Infra soutient qu’elle apportera des correctifs.

«La température particulièrement humide des derniers jours nous a amenés à procéder à des améliorations», a déclaré le porte-parole Marc-André Tremblay.

Comme pour expliquer plusieurs autres problèmes survenus depuis le lancement du REM, le porte-parole a fait valoir que la climatisation est aussi «en rodage».

«C’est à force d’expérimenter des trajets avec différents nombres de passagers à bord, différents niveaux d’humidité et sous différentes conditions météo que nous pouvons identifier le niveau de climatisation idéal pour chaque situation, surtout lors de journées très humides comme celles que nous avons eues récemment», a-t-il ajouté.