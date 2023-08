Propos contre un adolescent : la plainte déposée contre le maire d’Anjou a été rejetée

Après 10 mois sans réponse, la mère d’Hocine Ouendi, ce jeune qui avait été invectivé d’un conseil municipal par le maire d’Anjou, Luis Miranda, a finalement eu un retour de la Commission municipale du Québec (CMQ), qui a rejeté sa plainte.

La CMQ n’aurait pas donné de motif valable pour expliquer ce rejet, a fait savoir le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), dans un communiqué émis vendredi.

Selon le CRARR, un représentant de la CMQ aurait contacté la mère de l’adolescent, Karima Bedjou, pour lui expliquer ne pas pouvoir donner suite à sa plainte étant donné que celle-ci était anonyme et qu’elle ignorait l’identité du plaignant. Or, Mme Bedjou a souligné avoir reçu un accusé de réception à sa plainte.

«Juste le fait de considérer ma plainte comme une plainte anonyme, malgré le fait que j’ai fourni toutes mes coordonnées dans la plainte et que j’ai eu un accusé de réception, ne me semble pas sérieux», a-t-elle mentionné, ajoutant qu’elle entend demander un examen par le Protecteur du citoyen du Québec quant à la gestion de son dossier par l’organisme.

«La Commission municipale du Québec a le devoir, au nom de l’intégrité et de la transparence, d’expliquer pourquoi elle ne “poursuivra pas plus avant ce dossier” (sic) quand la preuve de violation des droits et des obligations d’élus est si évidente», a pour sa part déclaré le directeur général du CRARR, Fo Niemi, qui estime que la question réelle dans ce cas-ci est l’accès à la justice pour le jeune Hocine Ouendi.

Au moment d’écrire ces lignes, la CMQ n’avait toujours pas commenté le dossier.