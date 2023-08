Saguenay est une fois de plus victime de vandalisme

La Zone portuaire de Chicoutimi a été victime de vandalisme, dans la nuit de mercredi à jeudi, lorsque des jeunes ont saccagé une salle de bain, en plus de tenter de voler le contenu de machines distributrices.

Une partie de la scène a été captée par une caméra de surveillance. Vers 1 h 30 du matin, il est possible d’apercevoir des adolescents s'approcher des machines distributrices de la Zone portuaire pour vandaliser l'endroit. Les malfaiteurs ont débranché les appareils, les ont frappés et secoués. Toutefois, rien n'a été volé.

«C'est très désolant pour les organisations, a dit le directeur général de la société de gestion de la Zone portuaire, Fabien Hovington. Ce qu'on essaie de faire, c'est que le parc soit beau, qu'il soit accueillant pour les visiteurs et les touristes.»

Les jeunes seraient meneurs. Ils ont aussi brisé les portes des toilettes, étalé des excréments et renversé des tables de pique-nique.

Des graffitis ont aussi été retrouvés dans le secteur.

Le vandalisme coûte cher aux différentes organisations de la ville.

«Ce n'est pas facile de rentrer le matin et de devoir aller nettoyer des salles de bain et de voir les portes arrachées. Pour les machines distributrices, il faut appeler les fournisseurs, il faut tout changer et tout vider, a indiqué M. Hovington. C'est sûr que pour les organisations comme nous, ça coûte une fortune.»

Les autorités ont été alertées et une enquête est en cours. La police de Saguenay n'a donc pas voulu commenter la situation.

C'est un autre acte de vandalisme qui s'ajoute à la longue liste depuis le début de l'été. D’ailleurs, la Ville de Saguenay a commencé à installer des affiches de sensibilisation à cet effet, mardi.