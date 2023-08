«Sommes-nous si désespérés?»: des parents sur TikTok cassent un œuf sur le front de leur enfant

Le «Egg Crack Challenge», une nouvelle tendance sur TikTok depuis quelques semaines, montre des parents qui cassent des œufs sur le front de leur enfant. Bien que certains enfants rient, d’autres n’ont pas l’air d’apprécier, ce qui pousse à se demander la pertinence de cette action.

Du moins, c’est sur ce sujet qu’une internaute qui publie du contenu sur les parents s’est avancée sur TikTok.

Sur la plateforme, on voit des parents utiliser la tête de leur enfant pour casser un œuf, à la place d’utiliser un bol. Plusieurs croient que cette action serait de l’abus et un manque de respect.

Sarah, avec l’utilisateur @mom.uncharted, ne voit pas la pertinence de participer à cette tendance. Évidemment, la réaction change selon chaque enfant.

«Un enfant reçoit l’œuf sur la tête, il est confus, mais il trouve ça drôle. Ensuite, il passe à autre chose. Mais, d’autres enfants trouvent l’expérience complètement traumatisante et ont de la peine», précise Sarah dans sa vidéo.

Cependant, même si le premier enfant n’a pas eu de peine et a ri, cela ne veut pas dire que c’est une bonne action, selon Sarah. «Quand je vois ces vidéos, je me demande, est-ce qu’on est si désespérés et ennuyés en tant que parent pour diffuser ce genre de contenu?», ajoute-t-elle.

Ce ne serait pas la seule qui pense de cette manière, plusieurs autres internautes ont commenté sous sa vidéo pour exprimer l’impertinence de cette tendance.

«Ça fait mal! Pourquoi faire ce genre de chose?», a commenté un utilisateur.