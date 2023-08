Véritable héros à seulement 12 ans: il sauve un père et ses enfants de la noyade

C’est grâce à un «petit bonhomme» de 12 ans, un «vrai héros», qu’un père de famille et ses deux enfants sont encore en vie, après avoir échappé de justesse à une noyade en plein fleuve Saint-Laurent, mercredi après-midi.

«Si Théo n’avait pas été là, c’était terminé», lâche Jean-Pierre Boily, encore secoué par l’expérience traumatisante qui aurait pu lui coûter la vie, ainsi qu’à ses deux enfants.

«J’ai agi sur le coup de l’émotion [...] J’avais de la pression, je me disais que je voulais les sauver et j’ai réussi», relate Théo Ferland, qui ne cesse de recevoir des éloges depuis son geste héroïque.

«Ça s’est passé en une seconde»

Résident de l’île d’Orléans depuis qu’il est tout jeune, M. Boily, aujourd’hui âgé de 36 ans, a l’habitude de se rendre en bateau sur «les bancs de sable» situés sous le pont de l’île, dans le village de Saint-Pierre, lorsque le fleuve est à marée basse.

Vers 13h30 mercredi, alors que le soleil faisait une rare apparition, M. Boily décide d’y emmener ses enfants, Alice, 8 ans, et Émile, 11 ans, ainsi que le bon ami de ce dernier, Théo.

Mais leur petite escapade tourne rapidement au cauchemar, lorsqu’Alice perd pied «en un claquement de doigts», et est incapable de regagner la rive, en raison du courant.

Son frère tente ensuite de lui venir en aide en lui apportant la veste de sauvetage qui était demeurée dans leur embarcation, avant de perdre pied à son tour.

Pris de panique, leur père vient à leur rescousse et tente de les ramener, mais en vain. Un peu plus près de la rive, Théo, qui ne touche plus au fond non plus, tente aussi de nager à contre-courant.

«Je suis parti dans le courant. J’avais mes enfants dans les bras, un de chaque côté. J’ai dû pousser ma fille à quelques reprises pour qu’elle me lâche pour ne pas que je me noie», raconte M. Boily, la voie nouée par l’émotion.

Leur pénible dérive a duré une vingtaine de minutes, souligne M. Boily. «C’était comme si je tombais d’un immeuble. Je me disais qu’il n’y avait personne pour venir nous aider. Je m’éloignais, j’avalais de l’eau», relate le père, en se remémorant «l’horreur».

«Une minute de plus et j’étais mort avec mes deux enfants», ajoute-t-il.

«Il y avait quelqu’un au ciel»

Pendant ce temps, Théo réussit de peine et de misère à regagner le banc de sable.

En entrevue au Journal, il raconte que c’est son père, emporté par le cancer en février dernier, qui lui a donné «la force et le courage» de continuer à nager.

«J’étais contre le courant et je me suis dit: non, ce n’est pas aujourd’hui que je vais mourir, ce n’est pas comme ça que ça se termine. C’est vraiment là que j’ai eu la force de nager très fort pour revenir au rivage et courir jusqu’au bateau», raconte le jeune héros.

Puis, alors qu’il n’avait aucune idée du fonctionnement de l’embarcation, le garçon parvient à démarrer le moteur du bateau, toujours ancré. Il le manœuvre ensuite jusqu’aux trois naufragés, paniqués et à bout de souffle.

«Je ne savais pas du tout comment ça marche, j’ai touché à tous les pitons, j’ai réussi à avancer. J’ai calé, puis j’ai refait la même chose et je suis reparti et j’ai réussi à aller les embarquer», raconte-t-il, humblement.

Sa mère aussi est renversée par son sauvetage «exceptionnel». «Il me disait hier [mercredi]: maman, je ne comprends pas comment j’ai fait. J’ai vu ma vie défiler. [Feu son conjoint] a dû se dire, non ce n’est pas son heure, on ne peut pas faire ça à maman», témoigne la mère de Théo, Cindy Langlois, soulagée et reconnaissante que son fils soit toujours en vie.

Secours

Une vingtaine de minutes plus tard, des secours, appelés par des travailleurs sur le pont de l’Île, sont arrivés sur les lieux pour prendre en charge les quatre rescapés, qui ont tous été conduits à l’hôpital par mesure préventive.

«Je m’inquiétais pour les enfants, mais le plus mal en point c’était moi. Je n’avais plus d’oxygène. Lorsque j’ai réussi à grimper sur le bateau, j’ai perdu connaissance et ce sont les enfants qui m’ont tenu la main en attendant l’arrivée des secours», affirme M. Boily.

Un sauvetage émotif

«C’est comme si quand je suis monté sur le bateau, l’espoir est revenu. Je les voyais au loin, je voyais que Jean-Pierre était à bout de souffle. Je me suis dit: je vais réussir», Théo Ferland.

« J’essayais de rester calme avec les enfants, mais je ne suis pas un athlète», Jean-Pierre Boily.