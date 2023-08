Un nouveau sens unique suscite de la grogne à Rosemont

L’avenue Midway, située dans l’arrondissement Rosemont – La-Petite-Patrie deviendra à sens unique entre l’avenue Mont-Royal et la rue William-Tremblay à partir du 29 août, ce qui suscite du mécontentement chez plusieurs résidents du secteur.

Cette décision a été prise afin de limiter la circulation de transit et de sécuriser selon le maire d’arrondissement, François Limoges

De nouvelles configurations sont également prévues pour cette artère afin de rétrécir les voies de roulement.

Ces changements répondent à une préoccupation exprimée et se basent sur des analyses de circulation selon la ville.

«On n'est pas dans un objectif de piste cyclable ou de bonification routière, explique M. Limoges. On a été interpellé par des résidents qui étaient craintifs pour leur sécurité.»

Cependant, plusieurs résidents disent ne pas avoir été consultés et craignent que ces changements redirigent la circulation vers des rues plus calmes du secteur.

«Ça ne fait vraiment pas notre affaire», indique un résident.

«Ça redirige les gens vers des parcs, des ronds-points où il y a des enfants qui courent et des enfants qui jouent», ajoute un homme.

Une pétition demandant l’abandon de ce projet a atteint 500 signatures.

Le maire, cependant, ne compte pas revenir sur sa décision.

«On a consulté beaucoup de gens, dit-il. Il y a eu consultation, mais on comprend que tout le monde n'a pas été consulté et on va continuer à dialoguer avec ces gens-là.»

«On ne va pas reculer sur la sécurité», ajoute-t-il.

