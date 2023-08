Un recours collectif contre le gouvernement du Canada autorisé par un tribunal

La Cour fédérale du Canada a autorisé, vendredi, un recours collectif intenté contre l’Agence de revenu du Canada (ARC) et le gouvernement canadien. Ces derniers auraient fait preuve de négligence quant à la protection des renseignements personnels dont ils disposaient.

Selon le demandeur, cette négligence aurait été commise entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre via les comptes en ligne du gouvernement dont l’accès nécessite une cléGG, dont «Mon dossier» de l’ARC.

«Le demandeur allègue notamment que le gouvernement du Canada a porté atteinte à la vie privée des membres du groupe en ne protégeant pas adéquatement les renseignements personnels et financiers confidentiels qui sont hébergés électroniquement sur divers portails en ligne du gouvernement. [Il] soutient que ces mesures de protection inadéquates ont permis à des acteurs malveillants d'accéder aux comptes en ligne de Canadiens et Canadiennes sans leur consentement, de consulter des renseignements confidentiels et privés et, dans de nombreux cas, de demander la PCU», peut-on lire dans l’avis d’autorisation du recours collectif.

De son côté, Ottawa nie avoir commis une telle faute. Un juge se penchera sur la question lors d’un procès qui aura lieu à une date ultérieure.

Les personnes visées par ce recours sont automatiquement incluses dans ce dernier. Ainsi tous ceux qui ont vu leurs renseignements personnels ou financiers de leur compte en ligne du gouvernement du gouvernement être divulgués sans consentement pourraient ultimement recevoir un dédommagement.