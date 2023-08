Une église transformée en logements pour personnes handicapées

C'est un rêve qui devient réalité à Ste-Geneviève-de-Batiscan. L'église du village est en pleine transformation pour y construire douze appartements.

L'organisme Hébergement adapté et supervisé des Chenaux travaille à ce projet depuis plus de 10 ans. Après avoir envisagé une construction neuve, le choix de l'église s'est imposé avec la vente du bâtiment par la fabrique de la paroisse. «De la façon que l'église est construite, c'est facile de rénover à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de poutre centrale. Quand le contracteur nous a dit que c'était possible d'y construire des logements, on a décidé de venir ici et de sauver le patrimoine», détaille Cindy Champagne, coordonnatrice chez HAS des Chenaux.

Les douze occupants des logements sont originaires de la MRC des Chenaux et vivent avec un handicap physique, intellectuel ou avec le trouble du spectre de l'autisme. David Trottier-Comeau est l'un des futurs locataires. «Ça va pouvoir me permettre d'avoir un peu plus d'autonomie, d'avoir mon petit chez-moi et de pouvoir voler de mes propres ailes!», s'exclame-t-il. Travaillant depuis plus de 10 ans au garage du village, son handicap auditif et visuel ne lui permet pas de vivre dans un logement en solo.

Pour la mère de David, c'est inespéré de voir son fils avoir son propre logement supervisé, dans le même village que sa famille. «C'est une grande paix intérieure de savoir qu'il va être bien entouré, qu'il va être en sécurité parce que c'était ma préoccupation. Je vieillis. Son père vieillit également», relate Manon Trottier. Hébergement adapté et supervisé des Chenaux prévoit engager une douzaine de personnes, notamment des intervenants qui pourront prendre soin des résidents.

Le montant de la transformation de l'église ne peut pas être dévoilé pour le moment. Le projet attend l'approbation officielle de la Société d'habitation du Québec. Le président de Constructions Dumar tenait néanmoins à démarrer le chantier le plus rapidement possible. «C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, plus que faire des sous», affirme Pierre Marcotte.

La fin du chantier est prévue pour le mois de décembre 2024.