[VIDÉO] La jeune chanteuse québécoise Jade Mathieu passe en demi-finale de «The Voice Kids» grâce à son interprétation impeccable de «Respire encore» de Clara Luciani

La Québécoise Jade Mathieu continue de briller à l’émission The Voice Kids, en France. Grâce à une interprétation impeccable de la chanson Respire encore de Clara Luciani, la jeune chanteuse de 14 ans a remporté l’étape des «Battles» et aura la chance de performer en demi-finale, la semaine prochaine.

Encore une fois, le coach Slimane a eu de bons mots pour la Québécoise après sa performance en trio avec les deux autres membres de son équipe, Maëlys M et Lilou. Il a qualifié Jade Mathieu de «très très très grande chanteuse» en ajoutant qu’elle «survole un peu tout, tout ce qu’elle fait, tout ce qu’elle touche».

Lors des auditions à l'aveugle, il y a quelques semaines, la jeune Québécoise avait captivé les quatre coachs avec son interprétation de la chanson All By Myself de Céline Dion.

Jade Mathieu aura maintenant la chance de performer lors des demi-finales de The Voice Kids, le 22 août prochain. Elle est la première Québécoise à se rendre aussi loin dans cette compétition.

Avant de s'inscrire à The Voice Kids, Jade Mathieu a participé à quelques concours au Québec, dont le Petit Festival de la chanson de Granby. Elle a ausi tenté sa chance à La Voix Junior, sans toutefois être retenue.