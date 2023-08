De bons lunchs à petit prix? Planifiez, vous économiserez!

L’approche de la rentrée scolaire veut aussi dire le retour de la boîte à lunch. Cela dit, malgré le prix des aliments en hausse, il est toujours possible de se faire des lunchs santé à petits prix, s’il y a une bonne «planification et des connaissances», précise une nutritionniste.

Myriam Beaudry, nutritionniste et étudiante au doctorat en nutrition, rappelle que la planification est un aspect primordial pour avoir de bon lunch nutritif à petits coûts. ̧

«Il faut se donner un petit coup au niveau de la planification. Le faire le matin même, lorsqu’il y a les trois enfants autour de nous et on essaye de figurer ce qu’on va manger, ça va donner un matin stressant et un lunch moins intéressant», ajoute-t-elle en entrevue à TVA Nouvelles.

Mme Beaudry encourage les parents à cuisiner à l’avance, pendant la fin de semaine ou pendant une journée de pluie, le tout pour sauver du temps. Une autre idée pourrait être aussi de commencer à cuisiner quelques semaines à l’avance et congeler les repas.

Planifier les lunchs et les repas de la semaine est une belle façon d’économiser et d’éviter le gaspillage. «Quand on sait déjà quel repas acheter, quelle collation acheter, on peut se faire une liste d’épicerie claire. Ce qui évite d’acheter des aliments qui ne vous serviront pas ou qui vont être gaspillés», précise l’étudiante au doctorat en nutrition.

Quoi manger lors d’une journée occupée?

Lors des journées plus occupées, il est encore plus important de manger des repas nutritifs qui vous soutiendront tout au long de la journée. «Les collations sont à privilégier ou les repas qui se mangent bien froids : une salade de pâtes, légumineuses... Des barres granolas, des fruits ou des noix», énonce Mme Beaudry.

Pour économiser, Mme Beaudry conseille d’acheter des légumes et des fruits surgelés, qui sont moins chers et qui ont la même valeur nutritive que les frais.